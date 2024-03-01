中職／租金沒300萬！富邦悍將前進大巨蛋 5月3連戰對戰台鋼雄鷹
中職囚徒富邦悍將今日宣布上半季主場場地異動，5月24日、25日、26日之主場賽事將移至臺北大巨蛋舉辦。系列戰對戰組合為台鋼雄鷹隊。 富邦悍將感謝中華職棒大聯盟、新北市政府體育局及遠雄巨蛋公司等單位的支持協助，讓悍將球迷在大巨蛋的啟用首年，也可在大巨蛋裡體驗富邦主場的熱情魅力。富邦悍將原本要排定大多數主場在新北市新莊球場，但因為評估主題活動，所以在上半季5月下旬，將移師大巨蛋。
記者吳政紘/綜合報導
日前有網路謠傳，一場大巨蛋租金要高達300萬元新台幣，三連戰竟要高達1800萬元左右，結果被遠雄跟北市府駁斥為「空穴來風」，也打臉網路鄉民的幻想。
富邦悍將表示，為了致力打造中職最佳球場體驗，經營新莊主場有成，深受球迷好評，在臺北大巨蛋完工後，悍將球團即持續評估進軍臺北大巨蛋舉辦主場賽事的可能性，同時也與簽訂新莊球場OT合約的新北市政府體育局密切溝通，昨日敲定上半季5月24日、25日、26日，將移師到臺北大巨蛋進行主場賽事，此系列戰同時安排主題活動，相關活動內容及票價將另行公佈。
為感謝亞瑟傳奇家族會員長期支持，因應本次悍將主場前進臺北大巨蛋，特別提供自 2018 年起申辦全年季票/亞瑟傳奇家族會員滿五年以上(須含 2024 年)之家族會員，可享季票座位 免加價升級大巨蛋主場場次席位。
此外，未滿五年之亞瑟傳奇家族會員(須含 2024 年)，可享季票座 位升等大巨蛋主場優惠折價，或依本年度會費進行三場次退費。另針對亞瑟王會員提供大巨 蛋三日優惠套票購票權益，符合資格之家族會員將另行以電子郵件或簡訊通知。