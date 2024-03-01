台灣女優田井虹禁片刪除片段外流！日仲介「26字超扯回應」曝光
「台灣女優」Tiny以藝名「田井虹」出道日本，A片處女作《台灣天使》今（1）日上架後又更緊急下架，Tiny爆料日本片商將毛片流出、扣押她片酬，晚間仲介推卸責任稱：「3月1日是Amazon先上架，出了問題之後沒上，3月1日官網沒上架。」Tiny強調要求刪除片段是素顏、重複的訪談，並非性愛戲片段。
記者黃雅琪／綜合報導
Tiny在IG怒批日本片商Faleno與仲介欺壓她，透露自己因為審片被扣押片酬，但要求刪除的片段卻被流出：「我完全可以體諒他們立場，因為我是外國人、且完全新人，怕我審片後不給上架而虧損，我接受他們的條件就是兩部審完才給，但問題是我1月5日審完第一部、2月20日第二部也審完，3月1日卻看到自己1月5日審完的片被毛片販售。」她不解當時製作人再三保證會修改，最後卻突然告知要出道、上毛片。
「我到底為什麼要去日本？不就是因為日本非常尊重女優意願嗎！」Tiny表示，晚間收到仲介的回覆是：「3月1日是Amazon先上架，出了問題之後沒上，3月1日官網沒上架。」她認為有販售就是有人買、被外流，根本不是哪邊上架的問題：「我也是問了先買的人才知道是毛片，這些責任居然一句話『官網沒上架』就要打發我？萬一是打碼失敗這種更嚴重的失誤呢？製作人真的有在認真看待作品嗎？」
至於大家好奇要求刪除的片段是什麼，Tiny強調自己非常希望出道作問世，導演也是她非常喜歡的導演：「審片時除了我要求刪減的片段，其餘性愛戲的部分都非常棒！我很喜歡也很期待跟大家分享，完全沒有想要炒作後不出道這種運作，畢竟都被看光了有什麼好不出道！」Tiny希望Faleno可以正視問題給出回應：「我想刪除的片段是素顏跟重複的訪談，不是本番。」
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