本土女優田井虹被坑殺！深夜吐52字心聲：此生無憾 揭未來3動向
以藝名田井虹演出《台灣天使》，在日本AV市場出道的「台灣女優」Tiny，昨（1）日她爆料日本片商以「審片為由」扣押片酬，結果卻上架販售「未刪減版本毛片」，她痛批日方：「欺負外國人也要有個限度吧！」深夜她再發文吐露心聲：「雖然出了狀況，但我還是覺得此生無憾啦。」同時公開接下來的3個行程。
記者黃雅琪／綜合報導
Tiny強調她的訴求是，日本片商Faleno能重剪影片、上架：「我的訴求是重新上架修改後的『當初雙方討論後同意上架的作品版本』，並非逃避下架後就失蹤不販售。」希望將焦點放在「尊重意願」而非片酬延遲上。Tiny目前僅收到仲介卸責回應：「3月1日是Amazon先上架，出了問題之後沒上，3月1日官網沒上架。」
Tiny表示沒意外的話，原本排程日本的作品是3月、5月各上1部：「但目前一切未知，若有最新消息會跟大家分享！」她在深夜寫下52字日本出道心聲：「雖然出了狀況，但我還是覺得此生無憾啦！出道作可以給自己最喜歡的導演拍攝何其榮幸，接著靜待公司妥善處理後續上架了。」她接下來還有3個活動，3月23日「赴日女優心路歷程大揭祕」、4月20日「出道十週年紀念寫真書簽售會」，10月的AGA預計也會報名。
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