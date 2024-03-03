他勸「別糾結房貸要繳滿40年」　曬10年戰績：可全額買台南1間房

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他說，經手3間房後，如今手上有300多萬元現金，「再配合無限寬貸，每個月繳不到2萬塊的利息，這幾年靠著這樣一直在滾資產」，還說自己不到10年滾出來多餘的錢，「足夠我回家鄉全額買一間房子住了」，好奇問說：「為何還要一直糾結在要不要繳滿40年這點？」強調，買房能買要盡早買，在台灣房地產業真的要貫徹「先求有，再求好」6字哲學。
貼文引發兩派論戰，一派網友不認同原PO「以房滾房」觀點，批評「房子就是這樣越炒越高的，真的有居住需求再去買就貴了」、「有需求買房的人一輩子背負著你們炒起來的房價，你們只是拿別人賺的辛苦錢享福而已」。
另一派網友則認為，重點是真的沒必要揪結房貸40年，「越換越大很正常，而且房價就高難道你自己會想原價賣？ 有時候不是要炒房，是時勢就是這樣」、「有搭上車的人都知道這個成功的秘訣，但是會被上不了車的人酸」、「這個操作過去30年都在」。但也有人認為，現在少子化，家有房產的人只要等繼承就好，要不要買？想揹房貸多久都看個人。
等著繼承家中房產的人多嗎？根據內政部最新公布數據，繼承移轉棟數創下史上新高，去年全國共77,012棟，年增9.4%，「等房風」已經形成。
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨提醒，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。
此外，2023年平均房貸利率來到近13年來相對高點，但拍賣移轉量卻創史上同期新低，去年全國拍賣移轉棟數僅3539棟，與2022年同期相比大減15.4%，不過台南市跟其他五都不同，台南市拍賣移轉不僅是唯一上揚，甚至大增29.9%。
專家分析，早年房貸利率都在5%以上，所以市場不佳可引發斷頭潮，去年平均房貸利率雖維持在2%以上，但屋主多能承受，且多年價格走揚，屋主價格讓利在一般市場能順利脫手，進到法拍的數量少，拍賣移轉創新低。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。