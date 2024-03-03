「買房免還完房貸」開戰！少子化誰接手吵翻　內行揭貸款愈久愈好

他勸「別糾結房貸要繳滿40年」　曬10年戰績：可全額買台南1間房

▲不少人想到買房要扛30~40年房貸就卻步，過來人分享「先求有，在求好」6字買房哲學，透露自己10年戰績。（示意圖／台灣房屋提供）
▲不少人想到買房要扛30~40年房貸就卻步，過來人分享「先求有，在求好」6字買房哲學，透露自己10年戰績。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

不少人想到買房要扛30~40年房貸就卻步，總有一派認為「買房不用還完房貸」，認為不敢買房的人錯失進場良機，只能看著房價愈來愈高。有過來人勸說「別再糾結在房貸40年上」，分享「先求有，在求好」6字買房哲學，透露自己10年來滾出的收益，已足夠他在台南永康全額買一間房。

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原PO在Dcard上分享買房觀點，認為不敢買房的人都卡在「房貸40年」這件事上糾結，他以自己經驗分享，當年存70萬元被家人慫恿投入房地產，先在台南永康買了間25年3房2廳含車位的舊大樓，總價約330萬元，20年賣出600萬，扣掉貸款、稅金後還有300萬元，再去買永康總價900萬的30年透天厝，如今賣出1250萬元，他再買板橋府中站附近1350萬元的3房2廳含車位。

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他說，經手3間房後，如今手上有300多萬元現金，「再配合無限寬貸，每個月繳不到2萬塊的利息，這幾年靠著這樣一直在滾資產」，還說自己不到10年滾出來多餘的錢，「足夠我回家鄉全額買一間房子住了」，好奇問說：「為何還要一直糾結在要不要繳滿40年這點？」強調，買房能買要盡早買，在台灣房地產業真的要貫徹「先求有，再求好」6字哲學。

▲網友勸不敢買房的人別再糾結在房貸40年上。（圖／翻攝Dcard）
▲網友勸不敢買房的人別再糾結在房貸40年上。（圖／翻攝Dcard）
貼文引發兩派論戰，一派網友不認同原PO「以房滾房」觀點，批評「房子就是這樣越炒越高的，真的有居住需求再去買就貴了」、「有需求買房的人一輩子背負著你們炒起來的房價，你們只是拿別人賺的辛苦錢享福而已」。

另一派網友則認為，重點是真的沒必要揪結房貸40年，「越換越大很正常，而且房價就高難道你自己會想原價賣？ 有時候不是要炒房，是時勢就是這樣」、「有搭上車的人都知道這個成功的秘訣，但是會被上不了車的人酸」、「這個操作過去30年都在」。但也有人認為，現在少子化，家有房產的人只要等繼承就好，要不要買？想揹房貸多久都看個人。

等著繼承家中房產的人多嗎？根據內政部最新公布數據，繼承移轉棟數創下史上新高，去年全國共77,012棟，年增9.4%，「等房風」已經形成。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨提醒，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。

▲2023年全國及六都拍賣、繼承、贈與移轉棟數統計。（圖／住商不動產提供）
▲2023年全國及六都拍賣、繼承、贈與移轉棟數統計。（圖／住商不動產提供）
此外，2023年平均房貸利率來到近13年來相對高點，但拍賣移轉量卻創史上同期新低，去年全國拍賣移轉棟數僅3539棟，與2022年同期相比大減15.4%，不過台南市跟其他五都不同，台南市拍賣移轉不僅是唯一上揚，甚至大增29.9%。

專家分析，早年房貸利率都在5%以上，所以市場不佳可引發斷頭潮，去年平均房貸利率雖維持在2%以上，但屋主多能承受，且多年價格走揚，屋主價格讓利在一般市場能順利脫手，進到法拍的數量少，拍賣移轉創新低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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