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旅展搶便宜！日本泡溫泉4天19900、韓國賞櫻4天11900　團費促銷了

▲台北世貿一館「TPTE 台北旅展－春季展」便宜團費促銷了，燦星旅遊日本四國「絕景星空泡溫泉4天」19900元起；易飛網高CP值「韓國最美鎮海櫻花4日」11900元起一次整理。（圖／燦星旅遊提供）
▲台北世貿一館「TPTE 台北旅展－春季展」便宜團費促銷了，燦星旅遊日本四國「絕景星空泡溫泉4天」19900元起；易飛網高CP值「韓國最美鎮海櫻花4日」11900元起一次整理。（圖／燦星旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

正在台北世貿一館展出的「TPTE 台北旅展－春季展」，不只有長榮航空便宜機票可輕鬆飛出國，燦星旅遊祭出年後特惠，日本四國「絕景星空泡溫泉4天」每人19900元起、早鳥預購暑假「大阪環球影城4天」每人21900元起；易飛網最高CP值行程「韓國最美鎮海櫻花4日」每人11900元起、還可享第二人最高折5000元。《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理超划算促銷團費行程。

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📌燦星旅遊：日本泡溫泉4天19900元起！暑假大阪環球影城21900元起​​​​​​​
燦星旅遊今年首度於「TPTE 台北旅展－春季展」特別推出包機特企行程，包括四國高知、東北秋田、釜山賞櫻專機及普吉島等目的地，現場最高第二人可享10000元折扣；且全台門市與網站線上旅展即日起至3月15日也能享同步報名優惠，還與全支付獨家合作，支付滿額可享最高405全點、與高達13.5%回饋。

▲日本四國紫雲出山，景色夢幻。（圖／燦星旅遊提供）
▲日本四國紫雲出山，景色夢幻。（圖／燦星旅遊提供）
《NOWnews今日新聞》幫大家列出最划算必參考的行程，日本包括四國「絕景星空泡溫泉4天」每人19900元起「櫻花百選・道後溫泉4天」每人20900元起、關西「鏡野櫻花隧道4天」每人22900元起，而早鳥預購暑假則有「大阪環球影城4天」每人21900元起、小豆島「升等百選溫泉琴參閣4天」每人23900元起優惠。

▲國人最愛的春季行程，櫻花襯托日本高知城，美上加美。（圖／燦星旅遊提供）
▲國人最愛的春季行程，櫻花襯托日本高知城，美上加美。（圖／燦星旅遊提供）
韓國的部分則有「釜山鎮海賞櫻4天」一口價最低15900元起、「慶和車站賞櫻4天」每人17800元起行程；小資族最愛的泰國也有優惠，「長頸鹿餵食秀5+1天」每人16888元起、普吉島保證入住「悅榕集團飯店5天」每人19900元起。

▲韓國釜山甘川洞文化村，童話故事般的村莊也能賞櫻花。（圖／易飛網提供）
▲韓國釜山甘川洞文化村，童話故事般的村莊也能賞櫻花。（圖／易飛網提供）
📌易飛網：韓國鎮海櫻花4日11900元起！第二人最高折5000元
易飛網也針對國人喜愛的日韓推出多套划算行程，推薦「中華航空－九州輕鬆漫遊5日」，到熊本屋台村品嚐當地美食、散策藝術小鎮湯布院；「長榮航空－九州漫遊5日」乘皿倉山透明觀光纜車登頂賞夜景、遊夢幻溫泉湖泊美景金麟湖；「九州輕鬆半自助4日」登佐賀縣廳展望台眺望美麗市景、柳川浪漫遊船體驗，上述行程最低18900元起，可享第二人最高優惠3000元。

▲易飛網全新行程長榮航空直飛「四國半自助4日」，旅人可規劃前往《神隱少女》景點。（圖／易飛網提供）
▲易飛網推薦造訪宮崎駿《神隱少女》景點。（圖／易飛網提供）
還有日本「超值四國4日」乘坐大步危遊船賞仙境奇峽美景、赴宮崎駿《神隱少女》湯屋道後溫泉，破盤最低價19900元起，再加碼贈送放生園足湯體驗；「立山雪牆漫步美饌5日」搭配走訪白川鄉童話合掌村、品嚐道地鰻魚三吃，每人46900元起，第二人折6000元。

▲易飛網「早鳥釜山賞櫻4日最低價12900元」起。（圖／易飛網提供）
▲2024年韓國櫻花季，易飛網精選韓國漫步鎮海著名賞櫻名勝地「余佐川羅曼史橋」行程。（圖／易飛網提供）

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