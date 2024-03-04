今年冬天其實不冷！3個月只有「3波寒流」 還曾飆37.7度高溫
隨時序進入3月，春天也正式來臨，而剛剛結束的冬季在經過統計後，2023年12月至2024年2月，共計有3波寒流帶來較極端的低溫，不過氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，整體來說，本次冬季的氣溫高於歷年平均，實際上屬於「暖冬」，2月在台南甚至有標出攝氏37.7度的極端高溫。
記者張志浩／綜合報導
賈新興指出，統計2023年12月至2024年2月，全台13個平地站「冬季均溫」為攝氏19.29度，比長期平均溫度攝氏18.21度，高出了攝氏1.08度，而長期平均的標準差是攝氏0.82度，因此2023年冬季全台實際氣溫偏暖。
若再觀測台北氣象站每日最低溫顯示，這個冬季雖出現3波寒流，但偏暖的「紅色面積」也比偏冷的「藍色面積」多出許多；此外，在2月天氣冷熱交替越來越劇烈開始，也有幾段時間台灣不斷飆出高溫，例如2月21日，台南市玉井區就曾出現攝氏37.7度的超高溫，顯見本次冬季「冷的時候很冷、熱的時候也很熱」。
事實上，在2023年底，中央氣象署就曾預告，由於「聖嬰現象」的「反氣旋環流」，會減弱中國東南沿海準備南下的東北風，導致北方的寒冷空氣較不容易向南繼續傳遞到台灣，因此12月至2月這段期間，每個月氣溫預測都要比歷年平均還要高，不過期間仍會有幾波較明顯的冷空氣，冷氣團、寒流，經過本次冬季後，再次驗證這樣的說法。