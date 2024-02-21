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2月熱到變夏天！南台灣狂飆37.7度　3縣市小心「高溫警戒」

▲今（21）日最高溫在台南市玉井區，標出攝氏37.7度，全台前10高溫的氣象站都超過攝氏36度，很有夏天的感覺。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（21）日最高溫在台南市玉井區，標出攝氏37.7度，全台前10高溫的氣象站都超過攝氏36度，很有夏天的感覺。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

有夠熱！今（21）日延續前2天高溫，在偏南風的環境下，全台互飆高溫，尤其在南台灣甚至有許多民眾開啟冷氣，今日最高溫落在台南市玉井區的攝氏37.7度，比昨（20）日高雄內門的最高溫攝氏35.3度高上不少，中央氣象署也發布「高溫資訊」，提醒台南、高雄、屏東避免非必要的戶外活動。

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根據中央氣象署資料，今日全台最高溫出現在「台南玉井」的攝氏37.7度，其次是屏東萬巒攝氏37.1、高雄內門36.3，全台前10高溫的氣象站都超過攝氏36度，台中以南縣市最高溫都飆破攝氏30度，北台灣相較於前2日則略為降溫，台北市最高溫為攝氏29.5度、新北雙溪攝氏31.3度，不過整體感覺都是偏熱。

▲今（21）日延續前2天高溫，在偏南風的環境下，全台互飆高溫，尤其在南台灣甚至有許多民眾開啟冷氣。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲今（21）日延續前2天高溫，在偏南風的環境下，全台互飆高溫，尤其在南台灣甚至有許多民眾開啟冷氣。（圖／翻攝中央氣象署官網）
氣象署說明，近日高溫主要受高壓迴流和東南風、偏南風的風向導致，炎熱偏暖的氣溫預計持續到明（22）日上午，明日中物過後隨著鋒面通過、東北季風增強，北台灣就會開始降溫，週五（2/23）白天高溫跌到攝氏17至18度，元宵節當天體感濕涼，西半部低溫攝氏14至16度、花東攝氏16至18度。

降雨部分，氣象署指出，明天水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，週五至下週日東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨。

下週一（2/26）可能有大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣比前一波東北季風更為涼冷，其它地區氣溫也會逐漸下降；下週二（2/27）大陸冷氣團最強，氣溫持續下降，北部、東半部整天偏冷，其它地區早晚也偏冷，實際影響溫度氣象署將持續追蹤。

▲明（22）日午後將開始降溫，東北季風一路影響到元宵節週末，下週可能有冷氣團接力，氣溫進一步下滑。（圖／中央氣象署提供）
▲明（22）日午後將開始降溫，東北季風一路影響到元宵節週末，下週可能有冷氣團接力，氣溫進一步下滑。（圖／中央氣象署提供）

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