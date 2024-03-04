NBA／勇士竟慘輸塞爾提克52分！Curry：這是以前我們對別隊做的事

中職開季分析／味全龍陳禹勳帶頭組「新鐵牛棚」　他隊打者頭痛了

▲前樂天桃猿投手陳禹勳轉戰味全龍，將和陳冠偉、羅華韋和守護神林凱威等人組「新鐵牛棚」。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲前樂天桃猿投手陳禹勳轉戰味全龍，將和陳冠偉、羅華韋和守護神林凱威等人組「新鐵牛棚」。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者林之越/綜合報導

前樂天桃猿投手「鄉長」陳禹勳在今年一月底確定加入味全龍，雙方簽下一年合約，將頂替上賽季的奇兵王躍霖，和陳冠偉、羅華韋和守護神林凱威等人組成味全龍的「新鐵牛棚」。雖然陳禹勳上賽季出賽數偏低，但味全龍總教練葉君璋透露，他的活用性十足，不論是投中繼或終結應該都能適用，是否能在傷後一展「龍五」身手也令球迷期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中職生涯10年全都為樂天效力的陳禹勳現年34歲，共累計出賽528場，主要負責中繼、後援登板，共拿下30勝、44敗，防禦率為3.51。重點是他握有125次中繼成功、121次救援成功，是中職史上首位也是唯一「百中繼、百後援」的投手。

▲味全龍中繼投手陳冠偉，將和前樂天桃猿投手陳禹勳一同組成「新鐵牛棚」。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲味全龍中繼投手陳冠偉，將和前樂天桃猿投手陳禹勳一同組成「新鐵牛棚」。（圖／記者葉政勳攝 ）
上賽季由於教練團規劃，陳禹勳僅出賽37場，拿下9次中繼成功、2次救援成功，在離開樂天後進行了手肘手術，希望在傷癒回歸後找回身手。葉君璋受訪表示：「我覺得他不管是在最後面、或是中間應該都是可以補上的，也就是說我們感覺球隊哪裡有問題，他應該都能去勝任，對我們來說是蠻活用的。」

上賽季味全牛棚中後援出賽第二多的投手王耀霖，因為擺在戰力外名單被台鋼雄鷹簽下，而陳禹勳也將補上此一空位。味全洋投輪值本來就壓制力十足，牛棚接手後更是固若金湯，包含中繼的陳冠偉、羅華韋，還有守護神林凱威再加上現在的陳禹勳，他隊打者未來面對味全龍投手群將相當頭痛。

有趣的是，陳禹勳在先前接受媒體採訪時就透露，曾經和樂天隊友討論過轉隊問題，而自己當時最不想去的就是味全龍，理由是覺得味全龍的投手群「非常強」。

陳禹勳說道：「年輕的選手像是林凱威，還有其它非常多的投手，我覺得他們以後站在這個位置可能可以丟個十年，那我可能沒有到這麼長，所以我希望讓他們站在這個位置去享受成功與失敗的那種心情。」

▲前樂天投手陳禹勳自曝曾說過最不想來味全，理由是龍隊投手「非常強」。（圖／林之越攝）
▲前樂天投手陳禹勳自曝曾說過最不想來味全，理由是龍隊投手「非常強」。（圖／林之越攝）
味全龍目前從2月29開始進行自辦熱身賽，將會對上韓職SSG登陸者一二軍、台鋼雄鷹、中信兄弟等隊，不過目前陳禹勳還未披上味全球衣登場投球，主要著重於傷後復健。

根據味全龍總教練葉君璋先前受訪表示：「以正常的時間來說，3月15日他就可以離開傷兵名單，所以我覺得開幕戰的話應該趕得上。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

中職開季分析／統一獅拚突圍！強力洋投歸位　關鍵在「外野三鬼」

中職開季分析／統一獅「新血」郭俊麟　可望紓緩先發、牛棚戰力

中職開季分析／休賽季「全猿逃走」！考驗樂天桃猿農場、牛棚深度

中職開季分析／中信兄弟拚重返榮耀！超級「高薪」洋投克迪成關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞