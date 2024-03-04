中職開季分析／味全龍陳禹勳帶頭組「新鐵牛棚」　他隊打者頭痛了

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上賽季由於教練團規劃，陳禹勳僅出賽37場，拿下9次中繼成功、2次救援成功，在離開樂天後進行了手肘手術，希望在傷癒回歸後找回身手。葉君璋受訪表示：「我覺得他不管是在最後面、或是中間應該都是可以補上的，也就是說我們感覺球隊哪裡有問題，他應該都能去勝任，對我們來說是蠻活用的。」
上賽季味全牛棚中後援出賽第二多的投手王耀霖，因為擺在戰力外名單被台鋼雄鷹簽下，而陳禹勳也將補上此一空位。味全洋投輪值本來就壓制力十足，牛棚接手後更是固若金湯，包含中繼的陳冠偉、羅華韋，還有守護神林凱威再加上現在的陳禹勳，他隊打者未來面對味全龍投手群將相當頭痛。
有趣的是，陳禹勳在先前接受媒體採訪時就透露，曾經和樂天隊友討論過轉隊問題，而自己當時最不想去的就是味全龍，理由是覺得味全龍的投手群「非常強」。
陳禹勳說道：「年輕的選手像是林凱威，還有其它非常多的投手，我覺得他們以後站在這個位置可能可以丟個十年，那我可能沒有到這麼長，所以我希望讓他們站在這個位置去享受成功與失敗的那種心情。」
味全龍目前從2月29開始進行自辦熱身賽，將會對上韓職SSG登陸者一二軍、台鋼雄鷹、中信兄弟等隊，不過目前陳禹勳還未披上味全球衣登場投球，主要著重於傷後復健。
根據味全龍總教練葉君璋先前受訪表示：「以正常的時間來說，3月15日他就可以離開傷兵名單，所以我覺得開幕戰的話應該趕得上。」
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