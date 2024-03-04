獨家／「逢甲林志玲」傳回鍋啦啦隊加入中信！她曖昧回請持續關注

《蜘蛛人：穿越新宇宙》強攻奧斯卡再上映！最燒錢3畫面竟是布丁

▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》提名奧斯卡「最佳動畫長片」、重返大銀幕，導演揭曉「最燒錢3畫面」竟包含布丁光澤。（圖／索尼）
▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》提名奧斯卡「最佳動畫長片」、重返大銀幕，導演揭曉「最燒錢3畫面」竟包含布丁光澤。（圖／索尼）

記者黃雅琪／綜合報導

大家最愛的蜘蛛人回來了！《蜘蛛人：穿越新宇宙》如精美藝術品般的視覺饗宴，將再次在全台電影院華麗上映。除了榮獲奧斯卡「最佳動畫長片」提名，《蜘蛛人：穿越新宇宙》於各大電影獎中總共拿到38座「最佳動畫片」的最大獎項，包括奧斯卡前哨戰的「美國影評人票選獎」、動畫電影最高榮譽「安妮獎」，有望繼前作《蜘蛛人：新宇宙》拿下小金人之後，再度奪得奧斯卡殊榮。導演們也在訪談中揭露，片中「最燒錢」的畫面，竟是布丁、龐克蜘蛛人、綁頭髮等意想不到的場景。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》即將在3月8日重新上映戲院。（圖／索尼）
▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》即將在3月8日重新上映戲院。（圖／索尼）
在奧斯卡獎即將揭曉的時間點上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的3位導演也接受外媒的專訪，談談製作這部史詩動畫大作的心路歷程，以及觀眾在2刷可以留意的小細節。提到電影中最花錢的畫面，導演們的答案令大家感到意外，肯普包沃斯提到：「屋頂烤肉的Party花了很多錢，布丁在現實生活也許很便宜，但是在動畫片裡絕對不便宜，它的頂端必須有光澤感，為了看起來很好吃我們花了很多時間，還有基本上每個有龐克蜘蛛人的鏡頭都花了不少錢。」

▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》導演公開最花錢的特效畫面。（圖／索尼）
▲《蜘蛛人：穿越新宇宙》導演公開最花錢的特效畫面。（圖／索尼）    
瓦昆杜斯山托斯也笑道：「龐克蜘蛛人是視覺特效裡又再加上視覺特效，每次只要他出現在畫面裡，我好像都能聽到收銀機叮叮的聲音，太恐怖了！」賈斯汀湯普森也補充說：「其實很多你意想不到的簡單畫面也花了不少錢，像是關史黛西綁頭髮，我記得某個動畫師看到劇本時不斷的哀嚎『拜託不要摸頭髮，頭髮不行啊！』哈哈哈。」不過對於整部電影裡最廉價的部分，3個人倒是異口同聲地笑道：「絕對是我們3個，毫無疑問。」《蜘蛛人：穿越新宇宙》3月8日重返大銀幕。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

「甜茶」提摩西夏勒梅戀愛了！《沙丘2》甜吻蜘蛛人女友千黛亞

《蜘蛛人》亂鬥新預告！千名蜘蛛人「互指梗圖」爆笑再現

傳接班安海瑟薇！蜘蛛人女友千黛亞《麻雀變公主3》上演混血公主

奧斯卡5大熱片／艾瑪史東赤裸床戲　槓李奧納多《花月》妻爭影后

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞