《蜘蛛人：穿越新宇宙》強攻奧斯卡再上映！最燒錢3畫面竟是布丁
大家最愛的蜘蛛人回來了！《蜘蛛人：穿越新宇宙》如精美藝術品般的視覺饗宴，將再次在全台電影院華麗上映。除了榮獲奧斯卡「最佳動畫長片」提名，《蜘蛛人：穿越新宇宙》於各大電影獎中總共拿到38座「最佳動畫片」的最大獎項，包括奧斯卡前哨戰的「美國影評人票選獎」、動畫電影最高榮譽「安妮獎」，有望繼前作《蜘蛛人：新宇宙》拿下小金人之後，再度奪得奧斯卡殊榮。導演們也在訪談中揭露，片中「最燒錢」的畫面，竟是布丁、龐克蜘蛛人、綁頭髮等意想不到的場景。
記者黃雅琪／綜合報導
在奧斯卡獎即將揭曉的時間點上，《蜘蛛人：穿越新宇宙》的3位導演也接受外媒的專訪，談談製作這部史詩動畫大作的心路歷程，以及觀眾在2刷可以留意的小細節。提到電影中最花錢的畫面，導演們的答案令大家感到意外，肯普包沃斯提到：「屋頂烤肉的Party花了很多錢，布丁在現實生活也許很便宜，但是在動畫片裡絕對不便宜，它的頂端必須有光澤感，為了看起來很好吃我們花了很多時間，還有基本上每個有龐克蜘蛛人的鏡頭都花了不少錢。」
瓦昆杜斯山托斯也笑道：「龐克蜘蛛人是視覺特效裡又再加上視覺特效，每次只要他出現在畫面裡，我好像都能聽到收銀機叮叮的聲音，太恐怖了！」賈斯汀湯普森也補充說：「其實很多你意想不到的簡單畫面也花了不少錢，像是關史黛西綁頭髮，我記得某個動畫師看到劇本時不斷的哀嚎『拜託不要摸頭髮，頭髮不行啊！』哈哈哈。」不過對於整部電影裡最廉價的部分，3個人倒是異口同聲地笑道：「絕對是我們3個，毫無疑問。」《蜘蛛人：穿越新宇宙》3月8日重返大銀幕。
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