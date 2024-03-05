肯德基「2顆蛋撻＋飲料」59元！隱藏優惠代碼曝：比買一送一便宜

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肯德基超殺下午茶組合，輸入隱藏優惠代碼「13578」，爽吃「2顆原味蛋撻＋飲料」竟然才59元（原價132元），現省73元、下殺將近44折，而且飲料還可自由選擇搭配玉米濃湯(小)或經典冰奶茶。
到肯德基官網實際查詢餐點原價，原味蛋撻一顆就要47元、玉米濃湯(小)40元、經典冰奶茶38元。下午茶優惠59元扣除飲料價格，相當於2顆原味蛋撻只要19元、一顆9.5元就能吃！真的簡直比「買一送一」便宜太多。而且這組隱藏優惠只到今天3月5日，蛋撻控務必排除萬難吃一組才不會太難過。
提醒大家，可先在官網上使用預訂快取功能訂餐，在「優惠券專區」輸入優惠代碼查詢使用；宜蘭家樂福餐廳、台北光復餐廳、台北復興南餐廳、台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用。
📌麥當勞APP：雞翅買一送一！早餐送薯餅 免費吃4塊麥克雞塊、吉事漢堡
麥當勞APP本週隱藏優惠幫大家免費加菜！即日起至3月10日，單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」；即日起至3月8日單點麥香魚也「免費送薯餅」（不適用得來速）。
即日起至3月10日，買套餐也有優惠，買超值全餐「送4塊麥克雞塊」、或超值全餐「送吉事漢堡」；即日起至3月6日，還有單點勁辣香雞翅「買一送一」（一份兩塊，不適用得來速），相當於「雞翅買2送2」！超甜優惠吃起來。