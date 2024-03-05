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肯德基「2顆蛋撻＋飲料」59元！隱藏優惠代碼曝：比買一送一便宜

▲肯德基超殺下午茶，隱藏優惠代碼「13578」爽吃「2顆蛋撻＋飲料」59元，比「買一送一」便宜！麥當勞APP本週免費送薯餅、4塊麥克雞塊，勁辣香雞翅「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基超殺下午茶，隱藏優惠代碼「13578」爽吃「2顆蛋撻＋飲料」59元，比「買一送一」便宜！麥當勞APP本週免費送薯餅、4塊麥克雞塊，勁辣香雞翅「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肯德基開工「買一送一」優惠大補帖沒吃夠，《NOWnews今日新聞》幫大家挖出肯德基超殺下午茶隱藏優惠代碼，輸入「13578」爽吃「2顆蛋撻＋飲料」竟然才59元，下殺將近44折，簡直比買一送一便宜。麥當勞APP本週買早餐「免費送薯餅」，買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊、或吉事漢堡」，還有勁辣香雞翅「買一送一」，速食隱藏優惠一次整理告訴你。

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📌肯德基隱藏優惠代碼「13578」：59元爽吃「2顆蛋撻＋飲料」超殺下午茶
肯德基超殺下午茶組合，輸入隱藏優惠代碼「13578」，爽吃「2顆原味蛋撻＋飲料」竟然才59元（原價132元），現省73元、下殺將近44折，而且飲料還可自由選擇搭配玉米濃湯(小)或經典冰奶茶。

▲瘋掉！肯德基隱藏優惠代碼「13578」，只花59元爽吃「2顆蛋撻＋飲料」超殺下午茶，優惠只到今天快衝。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲瘋掉！肯德基隱藏優惠代碼「13578」，只花59元爽吃「2顆蛋撻＋飲料」超殺下午茶，優惠只到今天快衝。（圖／翻攝自肯德基官網）
到肯德基官網實際查詢餐點原價，原味蛋撻一顆就要47元、玉米濃湯(小)40元、經典冰奶茶38元。下午茶優惠59元扣除飲料價格，相當於2顆原味蛋撻只要19元、一顆9.5元就能吃！真的簡直比「買一送一」便宜太多。而且這組隱藏優惠只到今天3月5日，蛋撻控務必排除萬難吃一組才不會太難過。

提醒大家，可先在官網上使用預訂快取功能訂餐，在「優惠券專區」輸入優惠代碼查詢使用；宜蘭家樂福餐廳、台北光復餐廳、台北復興南餐廳、台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用。

▲連假最狂15大速食、美食優惠整理包！爽吃麥當勞「雞塊買10送10」、拿坡里「買1送6」，漢堡王、繼光香香雞都有「買1送1」，肯德基炸雞、蛋撻好康一篇全收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP本週隱藏優惠，雞翅「買一送一」！買早餐免費送薯餅、買套餐免費吃4塊麥克雞塊、或吉事漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞APP：雞翅買一送一！早餐送薯餅　免費吃4塊麥克雞塊、吉事漢堡
麥當勞APP本週隱藏優惠幫大家免費加菜！即日起至3月10日，單點豬肉滿福堡加蛋「免費送薯餅」；即日起至3月8日單點麥香魚也「免費送薯餅」（不適用得來速）。

即日起至3月10日，買套餐也有優惠，買超值全餐「送4塊麥克雞塊」、或超值全餐「送吉事漢堡」；即日起至3月6日，還有單點勁辣香雞翅「買一送一」（一份兩塊，不適用得來速），相當於「雞翅買2送2」！超甜優惠吃起來。

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