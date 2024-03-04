全智賢現身上海「42歲緊緻美顏癱瘓機場」 觀眾：去《浪姐5》！
南韓42歲女星全智賢2021年拍完《智異山》後，已有3年時間未露臉大小螢幕上，僅有時尚場合才能見到她身影，今（4）日上午她悄悄現身上海，令許多中國網友瘋狂，紛紛喊話：「去錄一下《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）！」事實上，全智賢是受「LA MER海洋拉娜」邀約，演員黃奕也公開現場活動照。
記者陳雅蘭／綜合報導
全智賢在2001年以電影《我的野蠻女友》一躍成為韓國一線女星，2014年再以電視劇《來自星星的你》攀上演藝事業巔峰，劇中飾演的「千頌伊」搞笑古怪，跟金秀賢相愛相殺的愛情故事，深受全球觀眾喜愛。
近年事業擺往時尚活動以及代言的全智賢，也接下大陸地區「LA MER海洋拉娜」品牌大使，日前更扮演多重面貌拍攝廣告，以全程45秒的英文講台詞，替「緊緻抗皺，恆愈新生」的雲絨霜大力宣傳。
該品牌今晚舉辦活動，黃奕公開現場照，畫面中全智賢以招牌中分頭、身穿寶藍色亮片禮服示人，完全看不出她已經42歲，黃奕也表示：「千頌伊本人超美的喔！」網友對此興奮留言：「來都來了！不去《乘風2024》嗎？」其他人則認為全智賢連韓國綜藝節目都很少上，不可能現身中國節目，「又不是糊了需要靠浪姐翻紅，為什麼要去錄？」有的人則表示也想在路上遇到「千頌伊」本人。
此外，《乘風2024》最終出演名單日前流出，楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤、謝金燕、林心如、曾沛慈、周蕙、周揚青、KARA成員妮可、AKB48的初代王牌前田敦子等人名字都在名單上，但官方始終未出面證實，節目將於3月6日開錄，答案即將揭曉。
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