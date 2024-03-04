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全智賢現身上海「42歲緊緻美顏癱瘓機場」　觀眾：去《浪姐5》！

▲42歲女星全智賢現身上海出席「LA MER海洋拉娜」活動，網友喊話希望她去錄製《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）。（圖／IEUM HASHTAG官網、搜狐韓娛微博）
▲42歲女星全智賢現身上海出席「LA MER海洋拉娜」活動，網友喊話希望她去錄製《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）。（圖／IEUM HASHTAG官網、搜狐韓娛微博）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓42歲女星全智賢2021年拍完《智異山》後，已有3年時間未露臉大小螢幕上，僅有時尚場合才能見到她身影，今（4）日上午她悄悄現身上海，令許多中國網友瘋狂，紛紛喊話：「去錄一下《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）！」事實上，全智賢是受「LA MER海洋拉娜」邀約，演員黃奕也公開現場活動照。

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▲全智賢近年工作皆以時尚活動、代言為主。（圖／IEUM HASHTAG IG）
▲▼全智賢近年工作皆以時尚活動、代言為主，近日擔任「LA MER海洋拉娜」品牌大使（下）。（圖／IEUM HASHTAG IG、LAMER海藍之謎微博）
▲全智賢（圖／LAMER海藍之謎微博）
 
全智賢在2001年以電影《我的野蠻女友》一躍成為韓國一線女星，2014年再以電視劇《來自星星的你》攀上演藝事業巔峰，劇中飾演的「千頌伊」搞笑古怪，跟金秀賢相愛相殺的愛情故事，深受全球觀眾喜愛。

近年事業擺往時尚活動以及代言的全智賢，也接下大陸地區「LA MER海洋拉娜」品牌大使，日前更扮演多重面貌拍攝廣告，以全程45秒的英文講台詞，替「緊緻抗皺，恆愈新生」的雲絨霜大力宣傳。

該品牌今晚舉辦活動，黃奕公開現場照，畫面中全智賢以招牌中分頭、身穿寶藍色亮片禮服示人，完全看不出她已經42歲，黃奕也表示：「千頌伊本人超美的喔！」網友對此興奮留言：「來都來了！不去《乘風2024》嗎？」其他人則認為全智賢連韓國綜藝節目都很少上，不可能現身中國節目，「又不是糊了需要靠浪姐翻紅，為什麼要去錄？」有的人則表示也想在路上遇到「千頌伊」本人。

此外，《乘風2024》最終出演名單日前流出，楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤、謝金燕、林心如、曾沛慈、周蕙、周揚青、KARA成員妮可、AKB48的初代王牌前田敦子等人名字都在名單上，但官方始終未出面證實，節目將於3月6日開錄，答案即將揭曉。

▲全智賢現身上海出席「LA MER海洋拉娜」活動。（圖／搜狐韓娛、黃奕微博）
▲全智賢現身上海出席「LA MER海洋拉娜」活動。（圖／搜狐韓娛、黃奕微博）
▲微博上流傳出《乘風2024》最終名單。（圖／微博）
▲《乘風2024》出演名單於微博瘋傳，但正確參賽者皆未獲得證實。（圖／微博）
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