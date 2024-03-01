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《浪姐5》最終名單！謝金燕、楊謹華確定參戰　安以軒復出破滅

▲《浪姐5》最終名單流出，謝金燕（左）、楊謹華已抵達長沙，確定參戰。（圖／謝金燕、楊謹華IG）
▲《浪姐5》最終名單流出，謝金燕（左）、楊謹華已抵達長沙，確定參戰。（圖／謝金燕、楊謹華IG）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》今年將播出第五季，節目開錄在即，先前網路上傳出名單包含安以軒、柯佳嬿、曾沛慈等人。昨（29）日流出最終名單，安以軒復出破滅，柯佳嬿也不在名單中；而許多女星被捕捉到現身長沙準備錄影，謝金燕、楊謹華也在其中。

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▲郭書瑤透露自己很緊張。（圖／郭書瑤IG）
▲郭書瑤透露自己很緊張。（圖／郭書瑤IG）
▲楊謹華出發前曬出在機場的照片。（圖／楊謹華IG）
▲楊謹華出發前曬出在機場的照片。（圖／楊謹華IG）
昨日微博上流傳出《乘風2024》（也稱浪姐5）最終名單，台灣觀眾熟知的人選包含楊謹華、蔡詩芸、郭書瑤、謝金燕、林心如、曾沛慈、周蕙、周揚青等人，另外還有韓國女團KARA成員妮可、日本女團AKB48的初代王牌前田敦子。郭書瑤今日在IG上轉發和劉品言、聖皓聚會照寫上「我開始緊張了」，楊謹華、謝金燕也曬出機場照和大陸的美景照。

▲謝金燕在動態曬出自己抵達大陸。（圖／謝金燕IG）
▲謝金燕在限時動態曬出大陸美景。（圖／謝金燕IG）
▲微博上流傳出《乘風2024》最終名單。（圖／微博）
▲微博上流傳出《乘風2024》最終名單。（圖／微博）
《乘風2024》將在6日開錄，女星朱丹、楊謹華、尚雯婕、陳昊宇、何潔、柳岩等人，都被拍到現身長沙機場。而網路上流傳的名單中，後面都會打上備註這位女星的代表作，蔡詩芸則是「蕭亞軒前男友王陽明的老婆」、謝金燕除了被寫台語唱跳天后之外，還有「婷婷」，婷婷是謝金燕在《意難忘》中的角色名，顯然大陸觀眾對她演出八點檔印象深刻。

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