Toyz嗆狗都不吃！「超派炸雞巨城店」突宣布熄燈　文末1句藏玄機

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Toyz評「超派炸雞」狗都不吃！拍片揭疑似倒廢油
Toyz於2023年10月曾到「超派炸雞新竹巨城店」拍片，除了試吃店內品項並評價「狗都不吃」之外，還公布了一段炸雞店員工疑似拿著大鍋子前往暗巷傾倒東西的過程，讓外界質疑是往水溝倒廢油。
但超派炸雞總部隨後發出聲明書，澄清分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現本次影片中畫面，對於此事件所造成之反面觀感，總部也致上最誠摯的歉意。
Toyz「超甲組」醋飯天條！店門口遭超哥痛毆
然而此事卻埋下往後衝突的導火線，在廢油事件發生後，超哥與Toyz期間雖貌似一度和解，還在《賀瓏夜夜秀》同台登場，但Toyz於2024年1月前往超哥經營的「超甲組」海鮮餐廳進行直播評測時，直言醋飯不合他胃口，最後竟被超哥出手毆打，畫面直接透過直播鏡頭全被拍下，瞬間成為全台熱議話題。
Toyz事後送醫頭頂縫了十幾針，自爆皮膚組織壞死，永久無法長髮，對超哥怒開和解條件「一個是超哥捐1億做公益，要不然跟我打一場生死擂台賽」，至今事件仍在持續延燒，全案已走入司法程序。
超哥爭議續燒！「超派炸雞」加盟主夢醒收店：花250萬買人生經驗
就在超哥毆打Toyz事件爆發後，曾有「超派炸雞」的加盟主PO文，宣布炸雞店這個月就決定收掉，「當超哥當著小孩面前痛毆椅子，身為二個小孩爸爸的我算是徹徹底底對超哥失望，這已經完全超過我的底線」。
因此加盟主決定立馬退坑，表示就當作花了250萬買個寶貴的人生經驗，「千萬不要隨便相信陌生人！超派！」但當時超派炸雞總部也發出聲明澄清「自去年開放加盟起，加盟金額為188至208萬，並非網路提及250萬，總部從未收取過250萬元加盟金」。