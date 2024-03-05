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Toyz嗆狗都不吃！「超派炸雞巨城店」突宣布熄燈　文末1句藏玄機

▲「超派炸雞新竹巨城店」在開幕7個月後，今日無預警發文宣布即將正式熄燈，文末更嘆「有些事就不多說了」。（圖／翻攝自「超派炸雞新竹巨城店」臉書粉專）
▲「超派炸雞新竹巨城店」在開幕7個月後，今日無預警發文宣布即將正式熄燈，文末更嘆「有些事就不多說了」。（圖／翻攝自「超派炸雞新竹巨城店」臉書粉專）

記者賴禹妡／綜合報導

「全台最有錢YTR」超哥近幾年跨足餐飲業，先後創立了「超派炸雞」、「超甲組」兩個品牌。然而先是「超派炸雞」被網紅Toyz揭發疑似倒廢油，接著「超甲組」又被Toyz評論醋飯難吃，因此爆發超哥在店門口毆打Toyz的衝突，事件引起極大爭議。今（5）日「超派炸雞新竹巨城店」在開幕7個月後，無預警發文宣布即將正式熄燈，營運僅到3月31日，文末更嘆「有些事就不多說了」。 

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「超派炸雞新竹巨城店」於2023年8月開幕，今（5）日卻突然在臉書粉專發文宣布收店消息，「感謝支持的客人，本店營運至3/31日，一路以來酸甜苦辣，珍惜最後一個月」。內文提到老闆將回去賣車、做衣服，提醒大家若還想購買記得加緊腳步，「就這樣～超派！有些事就不多說了～！」 

▲超派炸雞新竹巨城店今日在臉書粉專無預警發文宣布收店消息。（圖／翻攝自「超派炸雞新竹巨城店」臉書粉專）
▲超派炸雞新竹巨城店今日在臉書粉專無預警發文宣布收店消息。（圖／翻攝自「超派炸雞新竹巨城店」臉書粉專）
Toyz評「超派炸雞」狗都不吃！拍片揭疑似倒廢油

Toyz於2023年10月曾到「超派炸雞新竹巨城店」拍片，除了試吃店內品項並評價「狗都不吃」之外，還公布了一段炸雞店員工疑似拿著大鍋子前往暗巷傾倒東西的過程，讓外界質疑是往水溝倒廢油。 

但超派炸雞總部隨後發出聲明書，澄清分店員工當時並非「傾倒廢棄油」，而是粉料殘餘，因為店面屋齡老舊，水管太細才會出現本次影片中畫面，對於此事件所造成之反面觀感，總部也致上最誠摯的歉意。 

▲前電競選手Toyz到新竹試吃超派雞排，意外捕獲店員疑似把廢油亂倒入水溝的畫面。（圖／截自Toyz YouTube）
▲Toyz曾到「超派炸雞新竹巨城店」拍片，除了試吃店內品項並評價「狗都不吃」之外，還公布了一段炸雞店員工疑似拿著大鍋子前往暗巷傾倒東西的過程。（圖／截自Toyz YouTube）
Toyz「超甲組」醋飯天條！店門口遭超哥痛毆

然而此事卻埋下往後衝突的導火線，在廢油事件發生後，超哥與Toyz期間雖貌似一度和解，還在《賀瓏夜夜秀》同台登場，但Toyz於2024年1月前往超哥經營的「超甲組」海鮮餐廳進行直播評測時，直言醋飯不合他胃口，最後竟被超哥出手毆打，畫面直接透過直播鏡頭全被拍下，瞬間成為全台熱議話題。 

Toyz事後送醫頭頂縫了十幾針，自爆皮膚組織壞死，永久無法長髮，對超哥怒開和解條件「一個是超哥捐1億做公益，要不然跟我打一場生死擂台賽」，至今事件仍在持續延燒，全案已走入司法程序。 

▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超甲組用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖／截自Toyz直播）
超哥爭議續燒！「超派炸雞」加盟主夢醒收店：花250萬買人生經驗

就在超哥毆打Toyz事件爆發後，曾有「超派炸雞」的加盟主PO文，宣布炸雞店這個月就決定收掉，「當超哥當著小孩面前痛毆椅子，身為二個小孩爸爸的我算是徹徹底底對超哥失望，這已經完全超過我的底線」。 

因此加盟主決定立馬退坑，表示就當作花了250萬買個寶貴的人生經驗，「千萬不要隨便相信陌生人！超派！」但當時超派炸雞總部也發出聲明澄清「自去年開放加盟起，加盟金額為188至208萬，並非網路提及250萬，總部從未收取過250萬元加盟金」。 


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