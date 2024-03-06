讀賣巨人來台「攻陷」大巨蛋！球迷好可憐 雨水、漏水都分不清楚
讀賣巨人交流賽在3月2日、3日在台北大巨蛋受到球迷熱烈支持，但是大巨蛋「壓力測試」還是「爆掉」，超過3萬7千萬球迷到場，導致現場漏水，事實上，這也已經不是第一次大巨蛋漏水，早在去年12年亞錦賽啟用，就有相關工程疑慮，加上老鼠肆虐，大巨蛋全壘打牆被踩破，最扯的還是比賽中大螢幕故障，突然秀出中信兄弟等中職球隊陣容，貽笑國際。不過這次讀賣巨人來台交流賽，還是有讓日本球隊看到台灣，看見大巨蛋的威力，還有球迷的熱情。
文/強打中年
根據不少媒體報導，大巨蛋在第一場比賽，不但動線有問題，還有球迷排隊跟工作人員吵架，這也是第一次辦國際賽，特別是有商業行為的狀況會發生的問題。場外下大雨，場內下小雨，還讓球迷淋濕，球員界外球打破牆，難道大巨蛋「是紙糊的」？
讀賣巨人交流賽的球票，一張高達3380元，最低一張也要1380元，這些球迷也不是只為了看比賽而來，還要搶購商品，但限量1000件的巨人球衣，一下子就被搶購一空。
請問，主辦單位真的有打聽過球迷對於商品接受度？還是做過市場調查嗎？
此外，有不少球迷反應大巨蛋有漏水狀況，其實每次都很剛好，不管是管線、屋頂，一個才剛蓋好的大巨蛋，就一直發生漏水狀況，觀賽品質不好，或是有不好體驗，千萬不能小看，相關單位一定要很有誠意解決。
最後還是要回到球場使用部分，不管是休息室、攝影區等，還是投手丘、紅土交接處，其實還是要考慮到相關安全性，我們可以看到中信兄弟總教練平野惠一側是大巨蛋的防護牆的「耐衝擊性」，若球員受傷，未來也非同小可。
經過這次讀賣巨人的交流賽驗證，中職熱身賽即將在16、17日前進大巨蛋，我們在興奮之餘，還是要冷靜回頭看看，還有哪裡需要改善。
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