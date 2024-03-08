婦女節不快樂！3.7%女性遭客戶同事性騷擾、3.3%調薪幅度不平等

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在性騷擾防治情形，112年員工規模30人以上的事業單位已訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」占88.6%，自《性別平等工作法》實施、20多年來，已提高53.1個百分點。
女、男性受僱者最近1年（111年9月至112年8月）在工作場所曾遭受性騷擾各占3.7%及0.5%。就女性受僱者觀察，其遭受性騷擾且加害者為「客戶」及「同事」者較多，各占2%及1.5%。
有提出性騷擾申訴占1.8%，申訴後大部分認為有改善；女性未提出申訴原因占比最高者為「當開玩笑，不予理會」。
女性受僱者遭受性騷擾的主要樣態以非肢體接觸，含言語、偷窺、偷拍、跟蹤、傳訊、暴露等，占1.8%較多；性別歧視言行亦占0.6%；有肢體接觸部分，非敏感部位占0.8%，敏感部位占0.4%，性要求（含性侵害）占0.1%。
受僱者在職場上遭受不平等待遇及就業歧視情形，調查顯示，女性受僱者最近1年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「調薪幅度」的3.3%為最高，其次為「薪資給付標準」及「工作分配」，各占2.8%。
男性受僱者則以「工作分配」的1.7%最高，其次為「考核（考績或獎金）」佔1.4%，「調薪幅度」、「薪資給付標準」各為1.2%居第3。
受僱者最近1年在職場上遭受性別以外的就業歧視因素，兩性均以「年齡」居多，女、男性分別占3.9%、4.9%。
其他方面，女性以「思想」、「階級（含職位區隔）」及「容貌（含五官、身高及體重）」，均占2%左右；男性以「容貌（含五官、身高及體重）」、「階級（含職位區隔）」分占2.2%、2%。