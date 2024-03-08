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職場媽媽好累！勞動部調查：僅7成9公司同意勞工請「家庭照顧假」

▲職場媽媽好累！勞動部今（8）日公布一項調查，去年僅7成9公司同意勞工請「家庭照顧假」。（圖／ingimage）
▲職場媽媽好累！勞動部今（8）日公布一項調查，去年僅7成9公司同意勞工請「家庭照顧假」。（圖／ingimage）

記者李琦瑋／台北報導

台灣有33萬名婦女為了照顧小孩或長輩，而離開職場，這些女性想二度就業，職場環境又不夠友善，因此，「家庭照顧假」、職場提供「托兒措施」等，就顯得更為重要，能幫助女性兼顧家庭與工作。但根據勞動部今（8）日公布的調查，去年僅79.7%公司同意勞工請「家庭照顧假」、員工規模100人以上的事業單位有設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」僅占70.5%。

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為了解《性別平等工作法》實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部於112年8至9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，其中事業單位回收有效樣本為3,031份、受僱者為6,013份（女性4,804份及男性1,209份）。

勞動部調查指出，112年事業單位會同意員工申請《性別平等工作法》各項假別之比率，除「家庭照顧假」79.7%外，其餘均逾8成3。同意員工申請母性保護相關假別的比率以「產假」之95.1%最高；另「安胎休養」與「流產假」分別為92.8%及92.7%；「陪產檢及陪產假」、「生理假」與「產檢假」則各為88.2%、87.6%及85.4%。

勞動部表示，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請「家庭照顧假」；日數併入事假計算，全年以7日為限。

家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理，依勞工請假規則規定，勞工請事假1年內合計不得超過14日，事假期間不給工資。雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤而影響其全勤獎金、考績，此為事假與家庭照顧假不同之處。

另外，《性別平等工作法》於91年1月規範僱用250人以上事業單位須提供「托兒設施或措施」及設置「哺（集）乳室」，105年5月修正擴大適用至僱用100人以上事業單位。

勞動部調查指出，112年員工規模100人以上的事業單位有設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」者占70.5%，有設置「哺（集）乳室」者占80.7%，分別較105年上升18.9及2個百分點。

250人以上事業單位的該2項比率則分別為85.4%及90.1%，各較91年提高49.1及70.5個百分點。

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