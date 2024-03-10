奇美博物館3/11官網開賣一般票！購票「要選日期場次」14步驟教學
奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》掀起搶票熱潮，明天3月11日中午12:00官網將開賣一般票，由於館方已透露「為控制人流，每場次都有限制人數」，而且「現場只有少量門票」，讓不少必朝聖的粉絲訂好鬧鐘準備手速搶票，奇美博物館小編也進入備戰狀態，提醒大家買票前可先登入綁定Facebook、Google帳號，還要選定日期、場次，手把手拆解官網購票「14步驟」教學一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），日前開放早鳥票預購，短短3分鐘瞬間秒殺，讓民眾驚嚇搶票難度堪比演唱會等級。目前「早鳥票」、「開幕限定票」皆已售完，明天3月11日官網將開賣一般票，奇美博物館小編公開官網購票「14步驟」完整教學，讓大家可以提早預習手感，準備順利搶票成功！
點選奇美博物館官網右上角「人像」，建議購票前可先加入/登入會員，也可綁定好Facebook、Google帳號。
1、點選「3/11一般票」
2、點選「立即購買」
3、選擇日期
4、選擇場次
5、選擇票種後點選「立即購買」（持優惠票、免費票入場須同時出示證件）
6、加購商品後點選「確認加購內容」（線上加購享優惠價或直接點選「確認加購內容」）
7、確認購買品項
8、填寫聯絡人資料
9、選擇付款方式
10、選擇發票資料
11、勾選同意、點選「我要付款」進入付款頁面
12、看見「付款成功」還有最後一步！
13、跳轉訂單頁面（出示QR Code即可入場）
14、也可下載PDF檔保存（QR Code為入場票券，請勿輕易轉傳）