奇美博物館展覽門票免搶！住這2家飯店免費送 還可延遲1點退房
奇美博物館 Chimei Museum策劃史上最強展覽「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，多幅世界級珍藏名作飛越9千多公里、橫跨半個地球來到台灣展出，消息一出即造成轟動，早鳥票剩創下瞬間秒燒銷售一空的紀錄。台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館合作推出「晶奇饗宴」，三天兩夜住宿，直接送奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 張。
記者葉盛耀/綜合報導
奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》今（11）日中午12點官網開搶一般票，由於早鳥票3分鐘秒殺、開幕限定票也已售完，且「為控制人流，每場次都有限制人數」，現場又只有少量門票，因此「一般票也要搶預購」。
除了守在網上之外，還有另一個不用急著搶的方法。台南晶英酒店攜手同集團的捷絲旅台南虎山館 Just Sleep Tainan Hushan，推出官網限定「晶奇饗宴」1+1連泊住房專案，三天兩夜深度府城之旅不僅能擁有奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票 2 張，再享兩間飯店禮遇。
獨家禮遇包含入住台南晶英時可享翌日下午1:00 延遲退房禮遇，而入住捷絲旅台南虎山館加贈十鼓文創園區門票 2 張。另外台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁服務。銷售日期為即日起至8月29日，可入住日期為5月2日至8月29日，專案費用1萬3,999起，享有三天兩夜之旅。訂房僅限台南晶英酒店官網（按此）。
另外，台南遠東香格里拉與台北遠東香格里拉則是首次聯手推出「醉粵之享．雙廚聯奏」期間限定佳餚，由台北「香宮」中餐行政主廚廖晉輝與台南「醉月樓」主廚許忠賢共同演繹，以頂級食材和精湛廚藝，並將台南特產烏魚子、虱目魚、關廟鳳梨等入饌，向有著「美食之都」美譽的台南致敬。即日起至17日雙廚將駐點台南醉月樓，3月20至31日則於台北香宮獻藝，品賞8道式期間限定雙廚套餐，每套2,888元加一成服務費，亦可單點嚐鮮。活動期間，凡享用套餐即可獲得抽獎券乙張，有機會抽中尊榮客房雙人免費住宿一晚含兩客豐盛自助早餐。