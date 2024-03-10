奇美博物館特展「一般票也要搶」現場門票少！官網購票QA一篇看懂

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Q1、每人最多可以買幾張？
每筆購買上限10張
Q2、線上購票可以分票使用嗎？
每筆購票只會產生一組QR Code。若購買多張票，可截圖分票使用。每次使用時請主動告知進場人數。
Q3、 線上購買多張票券，為使用的票券可以退票嗎？
未使用票券可在「展期內回原通路，依其退票辦法進行辦理」。
Q4、符合免費票身分者，如何購買免費票？
免費票資格：未滿7歲孩童、持身心障礙手冊者及陪同者一名（須同時入場）、本人持有效期內之觀光局核發導遊／領隊證者。
「購買方式」線上預購（3/11啟售），點選「一般票」選擇參觀日期／時段、點選「免費票」；入場時請出示免費票QR Code與有效證件。「現場購票」至現場售票櫃檯憑證購買當日免費票，並依時段入場。入場時請出示免費票QR Code與有效證件。
Q5、持早鳥票者，同行者若有符合免費票資格者如何入場？
因免費票須選日期與時段，若需同行，請配合免費票之日期與時段入場。
Q6、線上購票後如何入場？
購買成功後無須換票，憑QR Code於特展驗票處驗票入場。
Q7、特展有導覽嗎？
「定時導覽」開展後每天上午11:00、下午14:00、15:00提供定時導覽（1場限額15人），100元/人。「語音導覽」個人特展語音導覽機150元/台。為維持參觀品質，觀眾如欲自行導覽，請至本館語音導覽櫃台租借團體子母機。
Q8、購票可以使用文化幣嗎？
奇美博物館官網與現場售票櫃台不適用。可透過Klook、ibon線上購票。
Q9、線上購票可以開立證明嗎？
票券免開發票，如需購票證明，「訂單內票券使用完畢後」，可於線上購票平台下方「申請購買證明處」輸入訂單編號。
Q10、什麼是一般票？
一般票是「本展指定日期與場次的票」，分為全票550元、優惠票450元、免費票0元。
Q11、3月11日可以買到什麼時候的票？
3月11日中午12:00起預購5-6月票券、5月20日中午12:00起預購7-9月票券。
Q12、購票時要選日期、場次嗎？
需要先選日期、再選場次，每日共規劃8個場次提供彈性選擇，09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30（閉館時間17:30）
Q13、線上購票時，同一筆訂單可以預約不同日期嗎？
同一筆訂單「僅能預約同一日期、同一場次」。
Q14、優惠票、免費票資格？
「優惠票」7-22歲、65歲以上長者、設籍台南市者、台南市就讀學生、台新卡友（僅限現場刷卡購票）憑證入場。「免費票」未滿7歲、持身心障礙手冊者及陪同者一名、本人持有效期內觀光局核發導遊／領隊證者，憑證入場。
Q15、一般票哪裡買？
一般票「全票」於奇美博物館官網、Klook、KKday、ibon、台南好玩卡、現場（少量）都有販售。但一般票「優惠票、免費票」僅於奇美博物館官網可購買。如同行者具優惠票或免費票資格者，建議至奇美博物館官網購買。
Q16、台新卡友在線上購票可享優惠嗎？
台新卡友需「現場刷卡購票」才享優惠。
Q17、線上購票需換票入場嗎？
無需換票，出示QR Code即可驗票入場。優惠票、免費票須同時出示證件。
Q18、線上購票取得的電子票券（QR Code）可以兌換實體票券嗎？
恕無法兌換。僅有博物館「現場購票才有實體票」。
Q19、5月2日開展後，有賣當日的一般票嗎？
現場有賣當日一般票，但數量有限，依展廳人流情況購票入場，建議線上購票以享最佳參觀體驗。
Q20、還有賣早鳥票、週三藝享票嗎？
已售完
Q21、常設展、語音導覽、導覽手冊一定要在奇美博物館官網線上加購嗎？
線上加購可享優惠價，現場為原價購買。
Q22、本展的一般票，也可以看常設展嗎？
常設展需另外購票。
Q23、本展可以參觀多久？
建議保留「一小時」的參觀時間，依各場次入場「票券不重複入場」。