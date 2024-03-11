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RIIZE成員Anton牽手正妹照流出！LV變證據　「SM偶像都在談戀愛」

▲「SM娛樂」旗下男團RIIZE成員Anton（李燦榮）爆出緋聞，消息尚未獲得官方證實。（圖／RIIZE IG、zpqkfkekfnk X）
▲「SM娛樂」旗下男團RIIZE成員Anton（李燦榮）爆出緋聞，消息尚未獲得官方證實。（圖／RIIZE IG、zpqkfkekfnk X）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團RIIZE成員承漢去年（2023）爆出戀情，後續扯出女生未成年、男生劈腿以及抽菸等負面新聞，他最終被「SM娛樂」中斷工作。今（11）日RIIZE再傳出其他成員的戀愛消息，Anton（李燦榮）與一名女子的牽手照於網路瘋傳，網友更扮起名偵探柯南，挖出LV包包證據，掀起熱議。

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Anton跟一名女子的牽手照10日在X、微博瘋傳，雖然男生的臉被卡掉一半，但有網友表示打耳洞時巧遇Anton，他身上背的LV包包跟照片中同款，網友再比對官方公開的照片，猜測緋聞照裡的男主角就是Anton，導致「Anton戀愛」迅速成為關鍵字。

▲▼RIIZE成員Anton與女生的牽手照瘋傳，戀愛謠言滿天飛。（圖／zpqkfkekfnk X、小紅書）
▲▼RIIZE成員Anton與女生的牽手照瘋傳，戀愛謠言滿天飛。（圖／zpqkfkekfnk X、小紅書）
▲▼RIIZE成員Anton與女生的牽手照瘋傳，戀愛謠言滿天飛。（圖／zpqkfkekfnk X、小紅書）
 
不過，目前韓國媒體未有報導此新聞，「SM娛樂」也沒對此事做出回應，Anton緋聞屬實與否有待釐清。雖然Anton戀愛消息未經證實，但因為他的師姐aespa成員Karina才因為認愛李宰旭被粉絲抵制，「SM娛樂」應會更加小心處理Anton緋聞，網友對此嘲諷「現在SM的偶像都在談戀愛」。

RIIZE是「SM娛樂」於2023年9月推出的7人男團，出道初期負面新聞不斷，為了改善團體形象，公司宣布「中斷」成員承漢所有的演藝工作、讓他好好反省，RIIZE現為6人體制。他們在2024年1月發行第二張單曲《Love 119》，也憑藉此作拿下出道以來第一個音樂節目冠軍。目前出道僅5個月的RIIZE，也確定於6月15日來台，在新北市工商展覽中心舉辦見面會，詳情售票資訊待主辦公布。

▲Anton的LV包包意外成了緋聞鐵證，但目前「SM娛樂」尚未證實此消息。（圖／RIIZE IG）
▲Anton的LV包包意外成了緋聞鐵證，但目前「SM娛樂」尚未證實此消息。（圖／RIIZE IG）
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