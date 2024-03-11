RIIZE成員Anton牽手正妹照流出！LV變證據　「SM偶像都在談戀愛」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，目前韓國媒體未有報導此新聞，「SM娛樂」也沒對此事做出回應，Anton緋聞屬實與否有待釐清。雖然Anton戀愛消息未經證實，但因為他的師姐aespa成員Karina才因為認愛李宰旭被粉絲抵制，「SM娛樂」應會更加小心處理Anton緋聞，網友對此嘲諷「現在SM的偶像都在談戀愛」。
RIIZE是「SM娛樂」於2023年9月推出的7人男團，出道初期負面新聞不斷，為了改善團體形象，公司宣布「中斷」成員承漢所有的演藝工作、讓他好好反省，RIIZE現為6人體制。他們在2024年1月發行第二張單曲《Love 119》，也憑藉此作拿下出道以來第一個音樂節目冠軍。目前出道僅5個月的RIIZE，也確定於6月15日來台，在新北市工商展覽中心舉辦見面會，詳情售票資訊待主辦公布。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！