RIIZE承漢私密照外流、未成年吸菸 SM開鍘：即日無限期停止活動
南韓新人男團RIIZE由恩奭、成燦、元彬、承漢、炤熙、將太郎、Anton組成，9月才以首張迷你專輯《Get A Guitar》出道，IG已經累積245萬追蹤數，怎料，20歲成員洪承漢近來陸續被翻出黑歷史，不僅和女友親密照外流，還未成年抽菸，揶揄隊友沒實力等，所屬的SM娛樂今（22）日宣布即日起停止他的演藝活動，沒有時間表。
記者楊穎軒／綜合報導
8月底，RIIZE成員承漢入行前和女子拍攝各種姿勢接吻的照片瘋傳，後來又被曝光在街頭吞雲吐霧的影片，據悉，他吸菸當時還沒滿20歲，日前，承漢開直播與粉絲閒聊，期間吐槽隊員元彬「跳舞不行，唱歌不行，Rap也不行，竟然還當上《Music Bank》（音樂節目）的MC」，一連串脫序行徑引起粉絲不滿，要求抵制並處份承漢。
SM娛樂稍早發布聲明：「承漢最近在未經許可的情況下洩露和傳播私生活相關問題，帶給工作團隊、成員及粉絲失望和困惑，對此，我們表示歉意。」指承漢對不良行為深表歉意並進行反思，經過深思熟慮，為不再對RIIZE造成傷害，決定無限期停止活動，公司尊重他的決定，未來RIIZE將以6人形式繼續活動。