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摩斯紅茶「買33送33」今開搶！套餐也「買3送3」　星巴克買一送一

▲摩斯漢堡33週年感謝祭，3月12日00:00在MOS Order APP開搶大杯冰紅茶「買33送33」、套餐也有「買3送3」。星巴克26週年數位體驗也開喝「買一送一」優惠。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡33週年感謝祭，3月12日00:00在MOS Order APP開搶大杯冰紅茶「買33送33」、套餐也有「買3送3」。星巴克26週年數位體驗也開喝「買一送一」優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

記者蕭涵云/綜合報導

喜歡摩斯紅茶的飲料控們手刀衝刺了！摩斯漢堡33週年感謝祭，今（12）日00:00開搶大杯冰紅茶「買33送33」、套餐也有「買3送3」，手速登入MOS Order APP先。星巴克26週年也開喝「買一送一」數位體驗，完成「咖啡旅程尋寶之旅」拿優惠券。

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📌摩斯紅茶「買33送33」！套餐「買3送3」
摩斯漢堡MOS Order APP量購優惠，3月12日至3月31日開搶摩斯超人氣大杯冰紅茶「買33送33」優惠價1320元，換算下來每杯只要20元！「超級大麥薑燒珍珠堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價450元；「蕃茄吉士蛋布里歐堡、方塊薯餅、大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價342元；「方塊薯餅及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價222元。

下午茶也有「點心大冰紅茶」組「買3送3」優惠價312元，點心還可任選摩斯雞塊或V型薯條；「摩斯肉醬薯條及大杯冰紅茶」組，「買3送3」優惠價330元。且摩斯漢堡迎接生日慶，3月12日推出限量版咖啡造型杯塞，到店購買MOS Café系列任2杯飲品，就能獲得「限量版MOS Café咖啡造型杯塞」乙個。

▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克最新上市「蜜桃百香抹茶那堤」、「蜜桃百香奶霜星冰樂」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」喝24天！歡慶26週年數位體驗
星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！即日起至4月1日，完成數位體驗遊戲，就能獲得限定專屬優惠，爽喝超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎天天喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗爽喝「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）
▲星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗爽喝「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克官網）

摩斯漢堡33週年放大絕！大杯冰紅茶「買33送33」、套餐「買3送3」

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