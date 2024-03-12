菜市場「詭異蔬菜」曝光！婆媽眼睛全亮　1支僅20元愣：根本極品

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「這是什麼菜啊？看起來好像很厲害」、「跪求菜名，看起來很像還不錯吃」、「哪裡可以買這種菜啊？沒有看過捏」；而也有不少婆媽出面解答「這是A菜心喔！非常的好吃」、「每天在菜市場就看到一堆了！超級好吃的」、「我前天才剛買來吃超讚，一支20元很便宜，根本極品」、「我昨天也買到3支50元的，好吃」、「A菜心啊！健康營養又好吃，我家這邊菜市場一支25元」。
A菜心營養價值超高！其實就是「青菜的心」啦！
青菜的心分為很多種，還有分成「莖用芥菜」以及「莖用萵苣」兩種，而該網友發出的的圖片就是所謂的「莖用萵苣」，也俗稱「萵筍」或者「萵仔菜心」，以及大家所說的「A菜心」，料理的方式適合清炒食用，或者是切段調味醃漬成清爽的小菜哦！
A菜心的營養價值非常高，除了有豐富的鈣、胡蘿蔔素之外，還有許多種維生素以及礦物質，具有調節神經系統功能的作用；另外，A菜心也含有機化合物中富含人體可吸收的鐵元素，對有缺鐵性貧血病十分有利；最後，A菜心含有大量植物纖維素，能促進腸壁蠕動，讓你的排便也能夠順暢許多！甚至因為其碳水化合物極少，並且不含脂肪，更是被很多瘦身族來拿來當「減肥神器」呢！
A菜心常見吃法教學！內行婆媽這樣吃
其實A菜心的料理方式非常簡單，通常用「炒」的或者「醃漬」的都很合適，如果是用炒的話，可以切成薄片，加點肉絲、肉片，蒜頭爆香下去炒，加一點辣椒提味，就是非常美味的蔬菜佳餚。
而如果是醃漬的菜心，則是將菜心切好洗乾淨之後，加入鹽來進行「殺青」，隨後加入自己想要的調味，常見的像是辣椒、蒜頭、七味粉、醬油等等，攪拌均勻之後放入冰箱，兩小時後就能開吃啦！由於A菜心的產季是在每年的11月至4月，因此沒吃過的民眾想吃，要趕快到菜市場尋找他的蹤影囉！