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菜市場「詭異蔬菜」曝光！婆媽眼睛全亮　1支僅20元愣：根本極品

▲網友分享一款蔬菜表示「這個季節就是要吃這個」！引來大批人詢問「這是什麼蔬菜？要在哪裡買！」（圖/家常菜臉書）
▲網友分享一款蔬菜表示「這個季節就是要吃這個」！引來大批人詢問「這是什麼蔬菜？要在哪裡買！」（圖/家常菜臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

有在煮菜下廚的都知道，蔬菜的種類非常多種，常常去超市或者菜市場總是會有選擇障礙，不知道今天該吃高麗菜好呢？還是說來個炒水蓮之類的！然而這樣「蔬菜」你看過嗎？近日就有網友分享一款奇怪的蔬菜，並且指出「這個季節就是要吃這個」，讓不少人看完之後紛紛問好「沒看過這個菜.....」、「這是什麼菜？這要去哪裡買啊？」引起廣大討論，也釣出不少婆媽解答這就是所謂的「A菜心」，也分享了許多烹煮方法以及市面售價。

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一名網友在臉書社團「家常菜」貼文指出「這個季節就是要這個！」只見貼出的照片，該蔬菜的模樣跟蘿蔔有幾分相似，只不過表面並沒有那麼的平滑，也有像是筍子那樣一節一節的感覺，上面也有葉子，第一時間看上去，不知道的人也叫不出蔬菜的名字。

▲網友分享當季最喜歡的「蔬菜」，不過確認一堆人看不懂這是什麼蔬菜，掀起討論。（圖/家常菜臉書）
▲網友分享現在當季最喜歡的「蔬菜」，不過一堆人卻看不懂這是什麼蔬菜，掀起討論。（圖/家常菜臉書）
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「這是什麼菜啊？看起來好像很厲害」、「跪求菜名，看起來很像還不錯吃」、「哪裡可以買這種菜啊？沒有看過捏」；而也有不少婆媽出面解答「這是A菜心喔！非常的好吃」、「每天在菜市場就看到一堆了！超級好吃的」、「我前天才剛買來吃超讚，一支20元很便宜，根本極品」、「我昨天也買到3支50元的，好吃」、「A菜心啊！健康營養又好吃，我家這邊菜市場一支25元」。

A菜心營養價值超高！其實就是「青菜的心」啦！

青菜的心分為很多種，還有分成「莖用芥菜」以及「莖用萵苣」兩種，而該網友發出的的圖片就是所謂的「莖用萵苣」，也俗稱「萵筍」或者「萵仔菜心」，以及大家所說的「A菜心」，料理的方式適合清炒食用，或者是切段調味醃漬成清爽的小菜哦！

A菜心的營養價值非常高，除了有豐富的鈣、胡蘿蔔素之外，還有許多種維生素以及礦物質，具有調節神經系統功能的作用；另外，A菜心也含有機化合物中富含人體可吸收的鐵元素，對有缺鐵性貧血病十分有利；最後，A菜心含有大量植物纖維素，能促進腸壁蠕動，讓你的排便也能夠順暢許多！甚至因為其碳水化合物極少，並且不含脂肪，更是被很多瘦身族來拿來當「減肥神器」呢！

▲網友分享的菜是「A菜心」，也就是我們所謂「莖用萵苣」，又叫做「萵筍」，是適合涼拌、清炒的一種蔬菜喔！（圖/農糧署臉書）
▲網友分享的菜是「A菜心」，也就是我們所謂「莖用萵苣」，又叫做「萵筍」，是適合涼拌、清炒的一種蔬菜喔！（圖/農糧署臉書）
A菜心常見吃法教學！內行婆媽這樣吃

其實A菜心的料理方式非常簡單，通常用「炒」的或者「醃漬」的都很合適，如果是用炒的話，可以切成薄片，加點肉絲、肉片，蒜頭爆香下去炒，加一點辣椒提味，就是非常美味的蔬菜佳餚。

而如果是醃漬的菜心，則是將菜心切好洗乾淨之後，加入鹽來進行「殺青」，隨後加入自己想要的調味，常見的像是辣椒、蒜頭、七味粉、醬油等等，攪拌均勻之後放入冰箱，兩小時後就能開吃啦！由於A菜心的產季是在每年的11月至4月，因此沒吃過的民眾想吃，要趕快到菜市場尋找他的蹤影囉！


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