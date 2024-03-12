一年半瘦108公斤！亞洲首富兒子曾爆瘦 砸48億元辦婚宴
亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最小的兒子阿南特（Anant Ambani）近期舉行斥資48億元的奢華婚禮，排場之大連臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）和微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都出席。阿南特的新聞也佔據印尼媒體多日，有媒體指出阿南特過去曾成功瘦身108公斤，從196公斤搖身一變成88公斤型男。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《每日郵報》，安巴尼的妻子尼塔（Nita Ambani）曾透露，兒子阿南特患有氣喘，須服用大量類固醇，導致體重飆升，一度來到196公斤。但他在2014年時下定決心減肥，當作自己18歲的人生目標。
阿南特找來曾和眾多寶萊塢明星合作的健身教練維諾德（Vinod Channa），為他量身訂做飲食計劃，幫他養成健康的飲食習慣，而非一昧節食。計畫包括控制食物攝取量、減少食用單元不飽和脂肪和碳水化合物、增加攝取高纖食物和蔬果，平均每天攝取1,300至1,500卡路里。
除了飲食控制，阿南特也堅持運動，每天運動5到6小時，菜單包括瑜伽、肌力訓練、靈活性練習、有氧運動、步行約21公里。在兩者雙管齊下，阿南特成功在一年半內瘦身成功。
阿南特維持了一陣子好身材，但疑似在疫情期間再度變胖，2020年10月在女友的生日影片中，他又被發現體型「膨風」，如今結婚典禮上似乎看起來略顯福態。