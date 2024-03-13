大巨蛋成搶手貨！外傳辜仲諒計畫砸600億買下　目的不只是辦球賽

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針對近期外界對於臺北大巨蛋轉賣的相關消息，遠雄集團副總經理楊舜欽也做出回應：「在BOT契約裡面，關於股權的轉讓都有規範，所以不管巨蛋公司、或是遠雄集團做任何的決定，我們都會符合契約的規範，這是一個大的前提。」
楊舜欽強調，在大巨蛋營運之後，「的確是有很多團體或企業來接觸」，但遠雄目前沒有這樣的規劃，「我們要先敘明，既然沒有規劃，那很多的報導，包括它的結構或是價金都是臆測，未來還是會朝自己自營方向來做營運，既然目前仍是BOT的履約廠商，就按照契約把大巨蛋經營好，提供給市民和球迷更好的服務。」
大巨蛋自從亞錦賽後開放使用，雖然偶有設施問題，但整體運行狀況沒有重大瑕疵，或甚至影響比賽。3月初舉辦日職讀賣巨人90週年的交流賽，2場比賽分別面對中信兄弟、樂天桃猿也吸引超過6.8萬球迷進場，據相關媒體統計，票房、周邊商品收入就進帳超過1.5億元。
不僅如此，中華職棒周末進行的官辦熱身賽，其中16日的首場比賽將在大巨蛋舉行，由人氣球隊中信兄弟交手衛冕軍味全龍，首波預售票13000張已全數賣完，現場售票將加開內野上層席次，推估單場將開放2萬人入場觀賽。17日的大巨蛋熱身賽，同樣將由中信兄弟交手富邦悍將，預估將有14000人入場。
除了作為球場用途外，也有媒體指出，台北大巨蛋的地點位在市中心，讓辜仲諒可能想參考日本軟銀在2012年接手福岡巨蛋的案例，當時軟銀透過商場、活動舉辦等方式，幫助連年虧損的福岡巨蛋獲利。若拿下台北大巨蛋經營權，辜仲諒也將同時會擁有周邊商場、影城、辦公大樓、旅館等商業附屬設施，而其所籌組的國際首富團隊也能針對各自所長負責營運。
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