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大巨蛋成搶手貨！外傳辜仲諒計畫砸600億買下　目的不只是辦球賽

▲外傳中華棒協理事長辜仲諒計畫砸600億買下台北大巨蛋，目的不只是辦球賽。（圖／中華棒協提供）
▲外傳中華棒協理事長辜仲諒計畫砸600億買下台北大巨蛋，目的不只是辦球賽。（圖／中華棒協提供）

記者林之越/綜合報導

今（13）日有多家媒體報導指出，中華棒球協會理事長辜仲諒有意收購台北大巨蛋，並且已籌組國際首富團隊、籌資600億元，盼趕在8月前拿下大巨蛋，對此，遠雄集團也有發出聲明回應。除了作為中信旗下球隊主場使用外，有相關人士也指出辜仲諒可能是想參考日本軟銀接手福岡巨蛋後的經營模式，透過商場、影城、辦公大樓、旅館等商業附屬設施獲利。

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根據相關報導指出，辜仲諒籌組購買大巨蛋的新團隊，將會由辜仲諒本人持股5成，並邀請軟銀、正大卜蜂各出20％，剩下的1成則會招募其他有興趣的台灣業者，據傳流行音樂天王周杰倫也有意入股。

針對近期外界對於臺北大巨蛋轉賣的相關消息，遠雄集團副總經理楊舜欽也做出回應：「在BOT契約裡面，關於股權的轉讓都有規範，所以不管巨蛋公司、或是遠雄集團做任何的決定，我們都會符合契約的規範，這是一個大的前提。」

楊舜欽強調，在大巨蛋營運之後，「的確是有很多團體或企業來接觸」，但遠雄目前沒有這樣的規劃，「我們要先敘明，既然沒有規劃，那很多的報導，包括它的結構或是價金都是臆測，未來還是會朝自己自營方向來做營運，既然目前仍是BOT的履約廠商，就按照契約把大巨蛋經營好，提供給市民和球迷更好的服務。」

大巨蛋自從亞錦賽後開放使用，雖然偶有設施問題，但整體運行狀況沒有重大瑕疵，或甚至影響比賽。3月初舉辦日職讀賣巨人90週年的交流賽，2場比賽分別面對中信兄弟、樂天桃猿也吸引超過6.8萬球迷進場，據相關媒體統計，票房、周邊商品收入就進帳超過1.5億元。

▲讀賣巨人交流賽的中信兄弟一戰，讓大巨蛋迎來3萬7,890人的首次滿員。（圖／林之越攝）
▲讀賣巨人交流賽的中信兄弟一戰，讓大巨蛋迎來3萬7,890人的首次滿員。（圖／林之越攝）
不僅如此，中華職棒周末進行的官辦熱身賽，其中16日的首場比賽將在大巨蛋舉行，由人氣球隊中信兄弟交手衛冕軍味全龍，首波預售票13000張已全數賣完，現場售票將加開內野上層席次，推估單場將開放2萬人入場觀賽。17日的大巨蛋熱身賽，同樣將由中信兄弟交手富邦悍將，預估將有14000人入場。

▲中職熱身賽在3月16日開打，由中信兄弟交手味全龍，預計湧入1.8萬人觀賽。（圖／記者林之越攝）
▲中職熱身賽在3月16日開打，由中信兄弟交手味全龍，預計湧入1.8萬人觀賽。（圖／記者林之越攝）
除了作為球場用途外，也有媒體指出，台北大巨蛋的地點位在市中心，讓辜仲諒可能想參考日本軟銀在2012年接手福岡巨蛋的案例，當時軟銀透過商場、活動舉辦等方式，幫助連年虧損的福岡巨蛋獲利。若拿下台北大巨蛋經營權，辜仲諒也將同時會擁有周邊商場、影城、辦公大樓、旅館等商業附屬設施，而其所籌組的國際首富團隊也能針對各自所長負責營運。

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