萬金石馬拉松倒數1日！全台灣唯二金標如何取得？分級制度看這裡

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國際田聯在2008年推出路跑賽事標準評定系統，把賽事分為金標賽事、銀標賽事和銅標賽事共三個等級，並又有全程馬拉松、半程馬拉松和其他賽事三個類別。同時，國際田聯也把最著名的六大馬拉松拉分類在更高等的「白金級」路跑。
台灣則以新北市的萬金石馬拉松在2014年首度取得銅標，2019年升格銀標，最終在2023年拿到金標認證。而鄰近的台北市舉辦的台北馬拉松在2019年才拿到銅標，但跳過銀標申請升級，在2024年1月成功獲得金標認證，兩大賽事也成為全台灣唯二的金標賽事。
金標馬拉松的規範為何？
根據相關網站資料統整，金銀銅標的差距在於邀請選手的人數跟成績以及媒體轉播的規格，而國際田聯在判斷馬拉松賽事等級時，統一都是採用以下六大審查標準：
- 賽事須以IAAF的競賽規則為準，不行觸犯國際和地方法律，並且活動需要對周遭生態環境的影響減至最低。
- 在比賽五年內，路線長度至少要有IAAF或AIMS（國際馬拉松與路跑總會）認證之A級或B級丈量員，來丈量全程長度與每段距離的標示點。
- 比賽會場至少一面大型螢幕。
- 男女至少各有5位頂尖國外選手參賽，實際的「頂尖」的標準會由IAAF認定，且每年名單會公佈在在IAAF官網上。
- 比賽進行期間需要實施全面交通管制，並提供符合標準的醫療服務給參賽者，在賽事結束後也要針對選手進行藥檢。
- 優勝獎金、獎勵方面，不得因選手國籍或性別有所差異，但允許主辦單位得以提供特殊獎勵給當地選手，藉以刺激當地民眾參與。
萬金石馬拉松即將邁入第21屆，男、女子組第一名獎金高達45000美元（約137萬台幣），破紀錄獎金則有10000美元（約30.5萬台幣）。今年賽事聚集來自26個國家及地區、11,000名跑者參賽，國內菁英，包括首次挑戰萬金石的長跑選手謝千鶴，以及今年身兼掛牌嘉賓的「印帝」周庭印等人。
萬金石馬拉松從2015年起受到世界田徑總會（WA）的銅牌標籤認證，2019、2020年升級為銀標賽事，2023年首度晉升為金標等級，成為國際間著名的馬拉松賽事。今年全馬限制人數為6000人 ，挑戰馬為5000人。
萬金石馬拉松算是去程順、回程硬的馬拉松，21公里折返點後開始面對逆風和微緩坡，在34公里到35公里處的磺清大橋被跑者稱為「大惡魔陡坡」，最後終點前還有長達1公里的隧道，看到隧道終點的光明時，代表就只剩最後200公尺了。
此外，今年受邀參賽金標等級的外籍選手成績都非常亮眼，女子組中來自肯亞的Ruth CHEBITOK在2022年創下2小時21分03秒個人最佳紀錄、衣索比亞選手Fozya Jemal AMID剛在今年1月杜拜馬拉松創下2小時21分53秒最佳成績。
男子組部份，來自衣索比亞選手ADELADLEW MAMO GEBREYOHANNES有2小時5分12秒的優異紀錄，及南非的Stephen MOKOKA去年在大阪馬拉松以 2小時6分42秒創下個人最佳成績，期望選手們保持個人最佳狀態，再創萬金石馬拉松紀錄。
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