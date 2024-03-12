萬金石馬拉松3月17日開跑！路線、完賽時間、賽事建議詳盡懶人包

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今年依然有不少跑者嘗試破「PB」，挑戰個人最佳成績作為萬金石馬拉松的常客，馬拉松好手周庭印曾於2018年、2019年及2022年獲得國內男子組的冠軍。他強調賽前的準備非常重要，「賽前盡量做好休息與恢復是關鍵。很多跑者擔心訓練不足，賽前瘋狂練習，結果比賽當天反而因為疲勞而跑不動。」他也建議跑者在賽前進行適度的減量訓練，並確保充足的睡眠。
萬金石馬拉松起跑時間和完賽時間
這次萬金石馬拉松的全馬集合時間06:00、起跑時間為06:20；10公里的挑戰馬集合時間為06:30，起跑時間為06:50。
而這次全馬的完賽時間為5小時45分鐘（緩衝15分鐘），終點關門時間為12:20，共計6小時；挑戰馬的完賽時間為1小時40分鐘（緩衝10分鐘）終點關門時間8:40，共計1小時50分。
萬金石馬拉松競賽路線
這次萬金石馬拉松將在2024年3月17日（星期日）06:00-13:00進行，競賽會場設在「新北市萬里區太平洋建設第二停車場」。 ▲萬金石馬拉松全馬路線圖。（圖／取自萬金石馬拉松官網）
全馬路線為：起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
挑戰馬路線：起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
前往萬金石馬拉松的交通資訊
自行開車：
1. 北二高路線：經由北二高下萬里交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
2. 中山高路線：經由中山高下八堵交流道 → 左轉基金公路 → 經萬里至翡翠灣
大眾運輸工具：
1. 國光客運：搭乘國光客運1815【台北－金青中心】，至翡翠灣站下車。
2. 基隆客運：搭乘基隆客運862【基隆－金山】，至翡翠灣站下車。
3. 淡水客運：搭乘淡水客運863【淡水－金山】，至翡翠灣站下車。
萬金石馬拉松紀錄和上一屆冠軍
萬金石馬拉松男子組的賽會紀錄保持是肯亞的Matthew Kipsaat，他在2019年跑出2小時11分17秒；女子組則是在去年被衣索比亞女將Bekelech Gudeta Borecha以2小時22分54秒打破。
在國內選手最佳紀錄部分，男子組紀錄保持人是「黑色閃點」蔣介文的2小時23分06秒，女子組紀錄保持人則是雷理莎創下的2小時46分24秒。
至於去年南子組冠軍是肯亞選手Barnabas Kiptum，他已2小時11分57秒摘冠；女子組則是前面介紹過的Bekelech Gudeta Borecha。
萬金石要怎麼跑才能創佳績？周庭印：做好配速，海風和丘陵路段維持穩定
跑過多次萬金石的出色跑者周庭印建議，在準備萬金石馬拉松的前2周，跑者應該要開始進行飲食控制，避免暴飲暴食和油膩、重口味的食物，可以盡量吃平時習慣的食物，避免拉肚子影響身體和狀態。
萬金石馬拉松地點在北海岸，因此海風和略有起伏的地勢，成為選手必須要克服的障礙。周庭印建議在跑步過程中要保持速度穩定，「不要一開始就太興奮衝得太快」，他也指出從金山青年活動中心開始的8公里丘陵路段，一定得做好配速。
萬金石馬拉松算是去程順、回程硬的馬拉松，21公里折返點後開始面對逆風和微緩坡，在34公里到35公里處的磺清大橋被跑者稱為「大惡魔陡坡」，最後終點前還有長達1公里的隧道，看到隧道終點的光明時，代表就只剩最後200公尺了。
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