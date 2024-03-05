萬金石馬拉松攻略／克服2大考驗！3屆國內冠軍周庭印分享備戰秘訣

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作為萬金石馬拉松的常客，周庭印曾於2018年、2019年及2022年獲得國內男子組的冠軍。他強調，賽前的準備非常重要，「賽前盡量做好休息與恢復是關鍵。很多跑者擔心訓練不足，賽前瘋狂練習，結果比賽當天反而因為疲勞而跑不動。」他建議跑者在賽前進行適度的減量訓練，並確保充足的睡眠。
飲食控制：避免讓自己拉肚子
飲食控制也是賽前準備的重要關鍵，周庭印建議在比賽前兩周即可開始控制，「一定要避免暴飲暴食，尤其是油膩、重口味的食物，我個人建議跑者吃平時習慣的食物，避免那些可能會讓自己拉肚子的料理，並且要確保飲食均衡。」
萬金石馬拉松兩大挑戰：海風與丘陵地形
萬金石馬拉松賽道主要挑戰是「海風」與丘陵地形，該如何克服這些挑戰？周庭印表示：「在訓練中要充分準備，比賽中保持穩定，不要一開始就太興奮衝得太快。」特別是從金山青年活動中心開始的8公里丘陵路段，跑者將一定要做好配速。
如何克服「海風」？放輕鬆邁開腳步就對了
面對變化莫測的嚴峻海風，周庭印分享給跑友的策略是放輕鬆，「如果可以的話，盡量跑在集團內，這樣海風的影響會小一些。如果是獨自跑，那就盡量讓自己放輕鬆，不要硬要對抗海風，自然邁開腳步就好。」
裝備與補給建議 轉換心情很重要
對於賽前裝備和補給建議，周庭印表示：「穿著自己習慣的跑鞋和服裝，尤其跑鞋一定要先穿過、跑過，避免新鞋磨腳，並為自己準備好必要的補給。」
隨著比賽越來越接近，周庭印表示，自己會選擇按摩和看電影來轉換心情，「雖然比賽很重要，但我會盡量讓自己不去特別想它，當天再集中精神應對。」
環境溫度與馬拉松成績有強烈相關性，周庭印表示：「大概15到16度，風不太大、濕度不要太高，這樣舒適的天氣將有助於跑友在當天創造個人最佳成績（PB）。」
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