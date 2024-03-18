樂天女孩前進國際！和美職多支大聯盟球隊洽談中 4月3日先飛香港
率先在中華職棒啦啦隊帶起「韓風」熱潮的樂天女孩，持續朝著國際發展，在今（18）日春訓記者會透露，下賽季將會迎來更多不同國籍的成員外，將會出席4月3到 8日的香港國際橄欖球賽，更重要的是，目前也正跟多支美國職棒大聯盟球團洽談台灣主題日的演出工作，請球迷們拭目以待。
記者林之越/台北報導
樂天女孩公布新賽季的成員，總數來到34人，是中職人數最多的啦啦隊。因此，今（18）日也宣布將分為紅白兩隊，期望在每一次工作中，女孩們都能展現更完美的自己。樂天官方表示，目前球團與兩隊隊長構思，將會以小團隊的方式，籌劃美聲組、舞蹈組、綜藝、顏值組的特色組隊，屆時一定會讓球迷感受新鮮感十足的嶄新面貌。
樂天官方也透露，下半季將會有不僅只有一位外援加入，而且也會有除了韓國以外的外國籍成員。此外，主持人也在現場預告，4月3到 8日香港國際橄欖球賽，樂天女孩將會前往擔任重點應援活動的主角，同時目前正跟多支美國職棒大聯盟球團洽談台灣主題日的演出工作。
樂天女孩在去年8月27日前往紐約大都會隊主場，在「台灣日」中登場表演，派出林襄、籃籃、Yuri、孟潔、苡萱及雅涵共6人，把原汁原味的台式應援搬到美國職棒大聯盟，並獲得不少好評。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁