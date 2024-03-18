樂天女孩證實將迎更多國籍「洋將」！新成員dora、梔梔春訓首亮相
樂天女孩在今（18）日舉行春訓記者會，公布新賽季的34位女孩名單，其中也包含新成員梔梔、Mika、Dora與丘薆的首度亮相，但獨缺「南韓啦啦隊女神」李多慧。不過樂天女孩官方透露，下半季將會有「不只一位」的外國籍成員加入，而且不侷限是韓國籍成員。
記者林之越/台北報導
春訓記者會中，樂天女孩歡迎了4位新加入的成員，分別是2023年網路人氣票選新人王的Dora，還有曾跟知名棒球Youtuber台南Josh合作拍片的前味全龍啦啦隊成員梔梔。而另外兩位，則分別是曾加入桃園璞園領航猿、台北台新戰神兩隻職籃啦啦隊的Mika，還有首次加入啦啦隊的丘薆。
值得一提的是，樂天女孩在記者會中提到，下半季將會有驚喜給球迷朋友們。經過媒體訪問後，樂天女孩官方回應：「下半季將會有不僅只有一位外援加入，而且也會有除了韓國以外的外國籍成員。」在首度讓中華職棒啦啦隊吹起「韓風」後，樂天似乎又有更多的規劃，相當令人期待。
對於新賽季的應援內容，樂天女孩表示，為了讓球迷與女孩們，能夠產生更良好的互動與賽事觀賞性，今年打造延伸視野極佳的應援舞台區，將全新應援曲的強力放送，同時更能讓女孩們呈現更具變化的舞蹈表現，相信一定能讓10號隊友們感受樂天女孩的熱情與活力。
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