蝦餅、蝦仁被查出使用非法小蘇打粉 易鼎、大鼎活蝦餐廳道歉了
食藥署今天公布台中市「大鼎活蝦」使用未經許可的蘇打粉，用於製作大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等，立即封存下架，並開罰新台幣144萬元。其下游連鎖店「易鼎活蝦」下午在官網發出聲明，對於未察覺進口商將此品項以非食品級申報，向消費者表達深切歉意，且即刻回收銷毀、不再使用小蘇打粉於食品中。
記者顏幸如／台中報導
食藥署今（19）日公布「112年乾製水產食品製造業稽查專案執行結果」，副署長林金富指出，連鎖店「易鼎活蝦」的製造廠「大鼎活蝦餐廳股份有限公司」，被查獲使用未經許可的添加物「蘇打粉」，用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等，已立即封存下架，且「大鼎活蝦餐廳」在食品安全管制系統準則（HACCP）複查也不合格，兩項違規合計開罰新台幣144萬元。
易鼎活蝦在官網發表聲明，強調食品安全為第一優先，針對「油炸蝦餅」在製造過程使用「鐵鎚牌小蘇打粉」，未察覺進口商將此品項以「非食品級」申報，造成消費者疑慮深感遺憾，並表達歉意。當下已全力配合主管機關指示回收銷毀，並不再使用小蘇打粉於食品中。
易鼎活蝦表示，公司已成立食安管理小組，定期檢驗原物料及商品，並導入食品安全管制系統，且不定時委聘第三方品檢人員，自主稽查食品製作環節，並於官網建立「食安專區」，公告原物料檢驗證明。中央厨房廠區缺失已全力配合改善，直至符合HACCP食品安全認證制度及生產製程，落實安全規範及品質，未來將全力為食品安全嚴格把關,以確保食安無虞。