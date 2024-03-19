汪小菲爆婚後10年花費破3億！爆料離婚前大S「刷卡買禮物送韓國」
藝人大S徐熙媛不滿前夫汪小菲在微博公開她的個人資料而提告，檢方依違反個資法起訴，今（19）日台北地院首度開庭，汪小菲出庭否認犯行，自己花費3億2000萬元買房、裝潢，給家人過好日子，離婚後持續支付家用5000萬，信用卡也被大S拿來買奢侈品約1200萬元，甚至在離婚4個月買禮品送往韓國，直喊「自己也不知道為什麼」，憤怒下才會公布離婚調解筆錄，卻沒注意到裡面的個資。
記者孫唯容／綜合報導
今天庭訊時，汪小菲面對被控違反個資法，他堅稱不認罪。汪小菲表示，是大S先公布他的財務往來等個資，還捏造他沒盡到撫養責任，甚至買房子的錢也說是大S支付，讓他認為已經損害到他的尊嚴、名譽，因為他很愛家庭，為了家庭往返兩岸幾百次。自己光是買房子、裝修、買家具等就花了3.2億餘元台幣，都是為了讓生活品質更加完善。
汪小菲也說，離婚後一年多持續支付家用近5000萬元，包括電影票、生活費等，另信用卡也被大S拿來買奢侈品，總計1200萬元，甚至在離婚前4個月，大S還刷他的卡，買禮品寄到韓國，但「自己不知道為什麼」。汪小菲表示，在公布調解筆錄後2個小時左右心情比較平復了，考慮到大S是母親，也在一起生活10多年了，因此便刪除文章。
汪小菲說，在中國取得的大部分收入，都是由製作單位直接匯給大S，他匯款繳房貸的銀行帳戶，也是他的財務總監配合建商開的，帳戶一直都是他在使用，更沒有任何動機、目的，公布自己的銀行帳戶和每月繳款的金額。