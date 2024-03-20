險跌破6萬美元！比特幣暴漲暴跌 金管會再示警2大交易風險
虛擬資產比特幣（Bitcoin）在衝上近7.4萬美元歷史新高後，又出現暴跌，一度跌至6.1萬美元，讓不少投資人損失慘重，近17萬人遭「強制平倉」，強制結算的多頭部位總金額高達5.41億美元，金管會今（20）日也再次提醒，民眾應注意虛擬資產交易風險，虛擬資產除具高度投機性且無內在價值之外，境外平台也未受金管會監理，呼籲民眾審慎評估虛擬資產交易風險。
記者顏真真／台北報導
近來國內掀起ETF熱潮，不少人解定存、抵押房子貸款也要買「00940」，不過，年輕人對於虛擬資產也有高度投資興趣，像是比特幣、狗狗幣等，根據遠東商銀Bankee社群銀行調查就發現，1997-2012年間出生的Z世代受訪者，即11至26歲是虛擬資產原住民，並擁有5大特點，包括投資金額占比資產總額比例最高、僅投資虛擬資產比例最高、喜歡合約交易、重視自行研究等。
而今年以來比特幣也出現飆漲，一度更衝上近7.4萬美元的歷史天價，只是衝高後又出現暴跌，一度跌至6.1萬美元，幾乎快跌破6萬大關，以太幣、狗狗幣也受到影響。
面對比特幣等虛擬資產價格劇烈波動，導致投資人出現鉅額虧損，金管會今日也提醒，民眾應注意虛擬資產交易風險，並提出呼籲。金管會強調，虛擬資產為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，並非貨幣，亦無內在價值，交易價格無漲跌幅之限制，容易暴漲暴跌，交易風險高，民眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。
此外，金管會表示，民眾如透過境外虛擬資產交易平台進行交易，該等境外平台並非依我國法令設立的機構，亦可能未受外國主管機關監理，又相關商品係在境外提供，虛擬資產交易資訊不透明，建議民眾審慎考量。