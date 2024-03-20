0元吃築間酸菜魚！連續30天送8大品牌餐券　烤肉「狂賺1980元」

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即日起至4月20日，連續30天、天天狂撒「0元餐券」，旗下築間酸菜魚、築間幸福鍋物、燒肉Smile、有之和牛、本格和牛、絵馬別邸、紫木槿韓國烤肉、朴庶韓國烤肉公社，8大品牌通通都能0元開吃！
透過「築間餐飲」LINE官方帳號，每日 21:30 即可以會員點數10點兌換，搶吃「築間酸菜魚」中盛魚盤價值588元、「築間幸福鍋物」霜降牛/松阪豬價值620元、「燒肉Smile」4選1套餐兌換券價值600元，「有之和牛」888元和牛招待券、本格和牛988元和牛招待券、「朴庶韓國烤肉公社」室長套餐兌換券價值690元，都只要0元（數量有限，換完為止）。
其中，築間餐飲集團鎖定高價位消費的全新烤肉品牌，「紫木槿韓國烤肉」、「絵馬別邸」則以套餐形式加入回饋優惠陣容。以「紫木槿韓國烤肉」舉例，每週一搭配「0元餐券天天搶」優惠，有機會用會員點數10點兌換到價值1980元的「水錦套餐」兌換券，主餐搭上櫻桃鴨胸、木槿花切松阪豬、鐘路烤豬腸，套餐附有水刺小膳、韓鍋、炸物、尚食、海鮮、飲料、甜點，還可加價升級「江原道雪蟹膏烘蛋」，真心賺很大。
活動期間內，凡於築間旗下餐廳店內，用餐消費累積滿5000元，即可獲得數位刮刮卡一張，有機會抽中 999 純金金幣乙枚、現金抵用券、套餐兌換券等回饋；週二還加碼用餐消費點數放大50%。
而王品集團則祭出3大鐵板燒優惠活動！只要身份證對中「LOVE520」任2碼，夏慕尼新香榭鐵板燒就請吃整尾波士頓龍蝦（價值1200元）；身份證有數字「9」或文字「九」或「玖」，都能免費爽吃就饗鐵板燒「椒鹽雞腿丁」加菜；再到hot 7拍照打卡完成社群任務，還招待「辣炒海瓜子」。