不怕刁民搶生意！築間西門町租整層樓開港式飲茶：酸菜魚狂開30家
今年西門町商圈強勢復甦，吸引各大餐飲業者鎖定人潮商機攻佔西門町，與強勢進軍西門町的「刁民酸菜魚」進軍同棟樓，築間餐飲集團繼日式燒肉品牌「绘馬別邸」後，明（7）日將再開幕「築間麻辣火鍋」，董事長林楷傑親口透露，「已經租下4樓整層樓，還會再開築間幸福鍋物、跟新的韓式烤肉」，更提到已經挖角到港式名廚，預計7月就會開出全新「港式飲茶」品牌；「酸菜魚今年將會一口氣再開30家」。
記者蕭涵云/綜合報導
台北各大商圈有感復甦，根據台北市捷運局出站人次統計，今年1～2月平均單月出站人次，與去年同期相較起來大幅成長，東區忠孝復興站成長22%、南西商圈中山站增加25%，其中尤以台北車站商圈及西門町西門站成長最強勁，人次大幅增加了33%。
而西門町今年新餐廳也可說是遍地開花，王品集團插旗首家韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」、馬辣開出新品牌「肉之間・大盤肉幸福鍋物」，連台中起家紅遍全台的刁民酸菜魚也佔據黃金地段三角窗，號稱全台北最難訂位的「詹記麻辣火鍋」也在籌備中。
這一波美食新據點攻勢，築間餐飲集團當然也沒錯過，繼去年底搶在聖誕節前夕開幕日式燒肉品牌「绘馬別邸」後，明將在刁民酸菜魚西門中華店樓上、正式開幕「築間麻辣火鍋」，主打6種鍋底、百款食材，天天都能從午前11:00吃到凌晨2:30。
築間餐飲集團公關長高林禎透露，「绘馬別邸雖然在西門町偏高價位享受，但開幕以來都有8成滿座率」；未來還將多多開發東南亞、或日韓旅客」。而築間餐飲集團董事長林楷傑受訪時表示，無畏刁民酸菜魚就在樓下，「已經再租下同棟4樓整層樓，還會再開築間幸福鍋物、跟新的韓式烤肉」；董事長林楷傑更提到，已經挖角到曾榮獲「台灣十大名廚」的港式名廚，目前已在試菜中，預計最快7月就會開出全新「港式飲茶」品牌。
董事長林楷傑還透露，「今年預計還會在秀泰生活樹林店開出銅板烤肉，南台灣則是高雄楠梓會開豆腐鍋」；受大家注目的酸菜魚，目前兩間店每個月來客數共約2萬人，「今年將一口氣再開30家」。