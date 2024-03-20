保護司明開會討論二次元兒少認定！PTT、巴哈姆特也受邀

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網友訴求包括，相關單位應先提供數據與社會調查結果再行討論、《兒童及少年性剝削防制條例》所述「兒童」及「少年」定義範圍要更具體定義等，另要求iWIN3月底的多方利害關係人會議中，應有50%與會者，要與二次元創作具有利害關係，且遵循利益迴避原則、判定標準應考量二次元創作與產業的特性、標準訂定過程應受民眾監督，建議公開直播，且不隱藏相關影片內容。
衛福部保護司長張秀鴛今（20）日接受媒體聯訪表示，對於網友提案，將在明天上午10點召開會議、討論回應內容，並預計從「法律議題」、「認定內容」、「處理流程」等3個面向進行討論，會議規模約落在20人上下，且不排除後續會有第2次會議的可能性，但力求3月底前提供回應。
對於明天會議的與會者，張秀鴛說，已參考提案人建議，有邀請ACG推廣協會、中華動漫出版同業協進會、漫畫推廣協會、出版業者、創作者工會代表，PTT、Dcard、巴哈姆特（旺普網路）等網路平台業者，也有學者、專家、政府部門代表，如NCC、數發部、警政署、法務部、司法院等。
此外，張秀鴛說，這次也邀請大學生作為兒少代表與會，另有邀請家扶基金會、中華育幼關懷協會、勵馨基金會等兒少團體，但「這次沒有邀請家長團體」，希望先就與這次議題直接相關的單位進行討論，並把涉及議題的部會都會邀來，進行原則性的討論。