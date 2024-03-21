水原一平曾被球團選為「MVI」！卻背叛大谷翔平的信任　球迷崩潰

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水原一平遭美國媒體《洛杉磯時報》爆料，竊取大谷翔平數百萬美元資金來進行非法賭博，目前遭到道奇隊解僱，大谷翔平可能損失超過450萬美元，約台幣1億4296萬。如今道奇隊已經將前者給開除，他今後還要面對司法審判，恐因此身敗名裂。
這件事引起外界廣泛的關注，由於大谷翔平的關注度很高，水原一平也因此而聲名大噪，甚至開始有自己的流量和新聞。同時自從他加入日本職棒的日本火腿隊擔任翻譯以來，兩人就一直是朋友，大谷翔平當年選擇挑戰MLB、加入洛杉磯天使隊，水原一平也前往美國，兩人不僅工作上互相支持，私底下也常常一起出去，交情很好。
與大谷翔平一起旅美 獲球隊授「MVI」獎
大谷將在2021年被評為美國職棒大聯盟最有價值球員（MVP），當他獲獎時，洛杉磯天使隊也在他們的官方推特（目前的X）上發布了「最佳口譯員獎（MVI）」，半開玩笑地肯定了水原一平的業務能力和貢獻。
大谷翔平自從旅美挑戰後，這些年來幾乎都和水原一平形影不離，兩人關係親密，今年大谷翔平在海外賽前公布愛妻身份，水原一平也出現在那一張著名的搭機的相片之中。
這次水原一平涉賭，甚至被爆出有「背叛」大谷的行為，也讓許多國外的球迷都感到震驚，紛紛表示：「不可思議」、「我沒辦法在相信人性了」、「這件事是真的嗎？」
水原一平生平
水原一平出生在日本北海道，小時候就隨身為廚師的父親移居美國，並在加州的高中和大學畢業。2012年，他受邀擔任洋基隊春訓球員投手岡島秀樹的翻譯。
隔年，也就是2013年，水原一平成為日本職業棒球隊日本火腿隊的一員，負責外籍球員的翻譯工作，也是在這個時候，他成為了大谷翔平的「朋友」，大谷在同年以狀元身份加入火腿隊。
2018年，水原一平隨大谷前往美國，並成為他的專屬翻譯。雖然沒有打棒球的經驗，但他曾經在練習時和大谷翔平傳接球，兩人在異國打拚，私底下的友誼也越來越好。
2021 年，大谷翔平獲得MVP，而他也被天使棒球隊授予「最有價值的口譯員獎」。
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