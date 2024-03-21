NBA／Curry砍進第300記三分！勇士137:116大勝灰熊　Kuminga 26分

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士上一場比賽以112:119輸尼克，排名跌回西區第10。勇士主帥Steve Kerr受訪時表示：「如果我們最終處於附加賽的位置，我會提醒球員去年邁阿密熱火就是從這裡打進總冠軍賽的，湖人也從這裡打進了分區決賽，在賽季完全結束之前 ，我都會相信我們有能力擊敗任何人，只要我們有這種信念。我們就有機會。」
這場比賽開賽打得相當激烈，儘管灰熊陣容不齊，與勇士實力有一段差距，但Curry首節的表現比較沉寂一些，勇士主要靠Jonathan Kuminga攻守俱佳的好表現維持領先，他不但手感極佳，還主防今天狀況不錯的GG Jackson，半場打完Kuminga攻下全隊最高的18分，幫助勇士以68:58領先。
易籃再戰後，勇士靠著Stephen Curry的兩記三分球迎來一波高潮，多點開花轟出一波23:6的攻勢，將領先分差拉開到27分。灰熊十分頑強，第三節結束前追近到90:108，但末節勇士靠著此役精準的外線投籃，再次將分數拉開，拿下比賽。
Curry今晚並沒有太多發力，9投5中，攻下14分，不過勇士團隊進攻發揮相當出色，Kuminga攻下26分5籃板4助攻，Klay Thompson投近5三分、攻下23分，Andrew Wiggins斬獲22分10籃板，Green得到10分12籃板7助攻。灰熊方面，Aldama得到27分，GG Jackson斬獲35分，J. Jackson Jr. 得到28分。
Stephen Curry此役賽前投進了297顆三分球，今天他在第三節已經投進第4顆三分球，職業生涯第5次單季投進300顆三分球，前4次分別是在2016年、2017年、2019年、2021年。而放眼NBA聯盟，史上也只有7次單季300三分球的紀錄，Curry一人就包辦5次。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁