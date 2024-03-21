影／Draymond Green又惹事！拉拽球衣挑釁 勇士、灰熊爆發衝突
金州勇士和曼菲斯灰熊今（21）日進行交手，過去兩隊因為一些事情而充滿敵意，此役上半場雙方果真也發生了衝突，主角又是性格火爆的勇士明星大前鋒Draymond Green，他在比賽中先是挑釁灰熊長人Santi Aldama，之後又和灰熊後衛Desmond Bane發生衝突，期間也不慎放倒了灰熊主帥Taylor Jenkins，領到一次技術犯規。
記者黃建霖/綜合報導
勇士和灰熊在過去就有一些恩怨，一方面是因為勇士元老Andre Iguodala當年被交易到灰熊後，不願去報到，一方面則是之前兩隊在場上有過多次激烈交鋒，也和彼此結下樑子。此役第2節Draymond Green在比賽的激烈對抗中，分別與Santi Aldama及Desmond Bane爆發口角和推擠，所幸衝突沒有擴大。
這次衝突起因是Green在比賽中推了Aldama一把，並且抓對方球衣，但裁判竟沒有任何處置。之後Bane幫隊友理論，Green和他直接發生衝突，Bane推了Green，灰熊總教練Taylor Jenkins也因此在那個過程中被弄倒。
裁判在審視過程後，判Green和Bane一人一次技術犯規 。此役上半場Aldama火力全開，三分球9投6中，攻下全場最高的21分，勇士方面則以Jonathan Kuminga的18分表現最高。
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