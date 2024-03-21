水原一平偷大谷翔平錢簽賭！醫揭「嗜賭症」5前兆：根本控制不了

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1、興奮感和刺激：第一次嘗試赌博時，可能感覺到高度的刺激感，這樣的感受讓患者想要再次體驗。
2、逃避現實：因為生活壓力、焦慮、沮喪或其他情緒困擾開始賭博，赌博可以暫時讓人忘記現實中的問題，提供一種逃避的方式，使人感覺到一種虛幻的控制力。
3、社交因素：因為朋友、家人或社交圈影響開始赌博，在某些社交圈中，賭博可能被視為一種娛樂活動或社交方式。
4、經濟因素：嗜賭症可能始於尋求快速獲取金錢的渴望，希望通過賭博改善自己的經濟狀況，或因為贏錢激發貪婪的心理。
5、心理學因素：擁有衝動、尋求刺激、缺乏自我控制等性格的人，會更容易陷入赌博的循環中。
楊聰財說明，嗜賭症對個人和家庭都會造成嚴重影響，治療嗜賭症需要多種方法的配合，包含「認知行為療法」的心理治療、「選擇性血清素再攝取抑制劑」的藥物治療、或透過團體和家庭的溝通治療法，嗜賭症是複雜的精神心理障礙，需要綜合考慮個體的情況和需要，但最重要的是，患者需要意識到自己有問題，並願意接受幫助和改變。
染嗜賭症生活毀一半 有5大前兆快尋求協助
1、無法控制賭博衝動： 儘管試圖停止或減少賭博，但卻無法成功控制賭博衝動。
2、對生活造成負面影響： 賭博導致財務惡化，影響工作、家庭和社交關係，如果因賭博而經常遲到、缺席工作、與家人朋友發生衝突，表明需要尋求説明。
3、賭博行為變極端： 如果自己越來越頻繁賭博，或不斷增加賭注獲取刺激，表明對賭博的依賴已經達到了不健康的程度。
4、賭博成為逃避現實手段： 如果發現自己通過賭博應對生活中的困難或負面情緒，意味著已經沉迷於賭博。
5、無法停止賭博： 儘管意識到賭博對生活造成了負面影響，但仍無法停止，甚至可能因為賭博而陷入債務困境。
楊聰財提醒，嗜賭症患者會因賭博的輸贏，導致平時情緒波動劇烈，甚至試圖隱瞞自己的賭博行為，創造更多的謊言，若已發現自己走不出賭博的輪迴，建議尋求精神醫療團隊協助，包括醫師、心理師、護理師、社工師、職能治療師，此外，許多地區也設有賭博匿名組織，可以提供支援和康復資源。