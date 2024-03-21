洪申翰曝盯場內規「在院區就好」 　郭正亮：怎知不是去買水煎包

二次元18+創作危機解除？衛福部兒少性影像討論會4結論曝

▲衛福部保護司針對兒少性影像管理得出4項結論，包括創作自由與兒少權益並重、法律規範仍有必要、認定標準應具體，以及「自律先行再由主管機關認定」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲衛福部保護司針對兒少性影像管理得出4項結論，包括創作自由與兒少權益並重、法律規範仍有必要、認定標準應具體，以及「自律先行再由主管機關認定」。（示意圖／翻攝Pexels）

記者林志怡／台北報導

日前有民眾檢舉日本成人遊戲、並導致相關分享文章遭下架，引爆二次元兒少性影像管理爭議，網友因此在公共政策平台發起連署、爭取討論空間，衛福部保護司也在今（21）日召開會議，並得出4項結論，包括創作自由與兒少權益並重、法律規範仍有必要、認定標準應具體，以及「自律先行再由主管機關認定」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有民眾於去（2023）年底，對「iWIN網路內容防護機構」檢舉成人遊戲，認為角色「看起來像小孩」，且有PTT網友在論壇轉載遊戲內容分享文，後經衛福部判定確實有「兒少性剝削」之虞，因此要求平台下架，後網友喊出「自己的圈子自己救」，在公共政策網路參與平台發起連署，並提出5點訴求，衛福部保護司也在今日上午10:00邀集創作者團體、平台業者、兒少代表與團體、政府部門等與會討論回應。

保護司經會議討論，得出4項結論如下：

一、創作自由與兒少權益並重：

衛生福利部強調，該部始終尊重創作自由及創作者權益，但維護兒少權益也是國家的責任與義務，與會代表均肯認應兼顧創作自由與兒少權益保護。

二、法律規範有其必要：

考量現行刑法第235條訂有散布猥褻物品罪，且未排除虛擬圖畫之適用，另兒童及少年福利與權益保障法（以下稱兒少法）第46條對於有害兒少身心健康之網路內容亦訂有自律規範，復考量現行科技發展迅速，經AI繪圖所成之作品，雖屬虛擬卻與真人難以分辨，爰虛擬兒少性影像納入規範有其必要。

三、認定標準應更具體：

本條例有關「兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫」規定，應涉兒童、少年之性交或猥褻行為，同時依故事情節、脈絡、創作目的或製品用途等綜合判斷，至於實務執行相關個案認定，擬由iWIN網路內容防護機構（下稱iWIN）近期召開多方利害關係人會議予以確認。

四、自律先行再由主管機關認定：

現行iWIN針對疑涉違反本條例規定時，即通知平台業者限制瀏覽或移除，並同時移請地方警政機關、社政主管機關續處。為維護創作者權益，未來將先依兒少法第46條通知平台業者優先補正相關防護措施（如警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制），至於是否違反本條例，由地方主管機關組成審議小組，小組成員應具有多元代表性，進行認定屬實後，再由地方主管機關通知業者限制瀏覽或移除。 

「會win喔」是什麼哏？五條悟也有份！虛擬兒少性影像爭議一次看

二次元兒少性影像怎麼管？網友自嘲「會Win喔」　連署過回應門檻

300歲蘿莉性影像合不合法？衛福部給答案：判斷標準3月討論

性影像風波！保護司揭3步驟自救指南　截圖「關鍵資訊」要到位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞