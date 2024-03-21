二次元18+創作危機解除？衛福部兒少性影像討論會4結論曝

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保護司經會議討論，得出4項結論如下：
一、創作自由與兒少權益並重：
衛生福利部強調，該部始終尊重創作自由及創作者權益，但維護兒少權益也是國家的責任與義務，與會代表均肯認應兼顧創作自由與兒少權益保護。
二、法律規範有其必要：
考量現行刑法第235條訂有散布猥褻物品罪，且未排除虛擬圖畫之適用，另兒童及少年福利與權益保障法（以下稱兒少法）第46條對於有害兒少身心健康之網路內容亦訂有自律規範，復考量現行科技發展迅速，經AI繪圖所成之作品，雖屬虛擬卻與真人難以分辨，爰虛擬兒少性影像納入規範有其必要。
三、認定標準應更具體：
本條例有關「兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫」規定，應涉兒童、少年之性交或猥褻行為，同時依故事情節、脈絡、創作目的或製品用途等綜合判斷，至於實務執行相關個案認定，擬由iWIN網路內容防護機構（下稱iWIN）近期召開多方利害關係人會議予以確認。
四、自律先行再由主管機關認定：
現行iWIN針對疑涉違反本條例規定時，即通知平台業者限制瀏覽或移除，並同時移請地方警政機關、社政主管機關續處。為維護創作者權益，未來將先依兒少法第46條通知平台業者優先補正相關防護措施（如警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制），至於是否違反本條例，由地方主管機關組成審議小組，小組成員應具有多元代表性，進行認定屬實後，再由地方主管機關通知業者限制瀏覽或移除。