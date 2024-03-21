山本由伸慘吞大聯盟首敗！兩隊狂敲33支安打 教士15:11轟垮道奇

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不過道奇打線也並非省油的燈，1局下大谷翔平首打席敲出右外野安打後，被保送推進到二壘，Will Smith敲出二壘安打，把大谷翔平送回本壘拿下第1分，2局下，大谷翔平敲出高飛犧牲打再敲下1分打點。
3局上輪到道奇接替登板投球的Michael Grove遭遇亂流，抓下首個出局數後，接連被敲出4支安打，再加上Fernando Tatis Jr. 擊出高彈跳的內野滾地球，三壘手Max Muncy處理不及發生守備失誤，道奇單局丟掉4分，教士以9：2大幅度領先道奇。
3局下輪到道奇的進攻大局，Will Smith、Max Muncy接連敲出安打後，在兩人出局的情況下持續進攻，單局攻下4分，把比分拉近至6：9落後。但教士打線狀態實在火熱，道奇牛棚5、6、7局仍頻頻被敲出安打，各局都失掉1分，即便道奇打者也給予火力支援，直到8局上結束仍然以9：12落後教士。
開路先鋒Mookie Betts在8局下敲出關鍵二壘安打，把壘上兩名跑者送回，把比分拉近到11：12僅剩下1分差，可惜大谷翔平打成滾地球，成為當局第三個出局數。然而，教士在9局上粉碎道奇隊反攻氣焰，指定打擊Manny Machado一棒揮出三分彈，道奇在最後一個半局也沒能發起進攻，終場以11：15輸給教士。
本場海外開幕戰儼然是場「打擊大戰」，道奇全隊敲下16支安打，教士也有17支安打，兩隊更分別動用了7任、6任投手，山本由伸先發1局失5分，吞下大聯盟首場敗投，自責失分率為45。
打擊方面，教士Jake Cronenworth單場4打數敲出4支安打，貢獻4分打點，道奇Mookie Betts則是5打數中敲出4支安打，其中包含首局的陽春彈，整場打下6分打點，可惜還是沒能幫助道奇逆轉戰局。而媒體關注的大谷翔平，則是5打數僅敲出1支安打，攻下1分打點。
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