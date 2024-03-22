MLB／水原一平風波越演越烈！不只聯邦調查局介入、國稅局也要查
隨著美媒爆出洛杉磯道奇（MLB）球星大谷翔平的翻譯水原一平，因為非法涉賭博彩遭球團開除，除了聯邦調查局已經介入調查，在今（22）日根據《ESPN》透露，美國國稅局（IRS）也將對此案展開調查。
記者張志宇／綜合報導
目前大聯盟主席Rob Manfred已經宣佈，將不會對大谷翔平進行懲處，但隨著諸多細節曝光，美國國稅局也非常關注此事，並表示洛杉磯國稅局辦事處，將展開對水原一平和博弈公司主理人Mathew Bowyer展開刑事調查。
雖大谷翔平現在還未面臨禁賽或是罰款處分，但根據《ESPN》記者Jeff Passan則透露，「若是聯邦調查局要求大聯盟調查大谷翔平，屆時大聯盟恐將大谷翔平暫時禁賽，直到調查結果出爐。」
根據外媒透露，水原一平的欠款高達450萬美元，但水原一平則無需經過大谷翔平同意，卻能動用大谷翔平的私人銀行帳戶，不免讓外界認為是否為大谷翔平在背後指使，然後由水原一平操盤，雖此說法已遭到聯盟相關人士否認，因為從聯邦調查局的紀錄中，大谷翔平的帳戶僅有兩次匯款紀錄，看起來不像是會長期下注的賭徒。
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