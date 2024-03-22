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4月電價拍板了！民生用電最高「1度衝破8元」　一表看新電費試算

▲４月電價拍板，民生用電最高級距漲10%，夏月電月首度衝破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗製表）
▲４月電價拍板，民生用電最高級距漲10%，夏月電月首度衝破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗製表）

記者徐銘穗/綜合報導

經濟部今（22）拍板4月電費，不論民生或工業電價全面調漲，電價平均漲幅達11%，其中1001度以上、最高級距的民生電費調幅為10%，以現行夏季電價1度7.69元計算，4月新夏月電價將首度衝破8元，來到1度8.46元，粗估將影響約1357 萬戶。記者實際以3口之家上期電費試算，非夏月電費一期約增加64元、漲幅約3.5%。

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經濟部4月電費調漲方案：

📌工業用電：
▶2023下半年用電正成長產業：調幅14%
▶2023下半年用電持平或衰退未達10%產業：調幅12%
▶2023下半年用電衰退10%以上產業：調幅7%

📌民生用電：
▶每月用電330度以下，調幅3%
▶每月用電331~700度，調幅5%
▶每月用電701~1000度，調幅7%
▶每月用電1001度以上，調幅10%

📌小商店用電：
▶每月用電700度以下，調幅3%
▶每月用電701~1500度，調幅5%
▶每月用電1501~3000度，調幅7%
▶每月用電3001度以上，調幅10%

▲４月電價拍板，民生用電最高級距漲10%，夏月電月首度衝破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗製表）
▲４月電價拍板，民生用電最高級距漲10%，夏月電月首度衝破8元，來到1度8.46元。（圖／記者徐銘穗製表）
《NOWnews》依目前實施電價，輔以上述級距漲幅，試算調漲後的電價，當中最高級距1001度以上、俗稱「豪宅用電」最貴的夏月電價（6/1~9/30）將來到1度電8.46元。而此級距近2年漲幅依序為2022年9%、2023年10%。

若以記者3口之家上月繳納電費（計費期間2023/11~2024/1）試算，經常度數（流動電費）851度，原為1825.1元，以上述4月電價漲幅的非夏月電價試算，則調整為1.68x240+2.16x420+3.03x191=1889.13元，一期電費約要多繳64元，增幅約3.5%。

▲如以記者家經常度數851度計算，流動電費將由1825元增加為1917元，一期約多繳94元，增幅約5%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲如以記者家經常度數851度計算，流動電費將由1825元增加為1889元，一期約多繳64元，增幅約3.5%。（圖／記者徐銘穗攝）
據悉，4月起不分工業、民生用電全面調漲電價，粗估將影響約1357 萬戶。而 電價調漲最根本原因，是因為台電歷年虧損正日益擴大，2023 年虧損1985 億元，總體累積虧損達3826 億元。
 

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