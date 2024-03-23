別再說汪小菲「警局穿搭」像睡衣、鹹菜 一件價格曝光嚇死人
汪小菲、大S（徐熙媛）離婚2年多，20日再度隔空交火，怎料，汪小菲在結婚13週年這天、昨（22）日晚間兩度前往大S信義區豪宅找人，又到警局揚言檢舉大小S濫用安眠藥，遭對方拿出毛髮、尿液鑑定報告打臉，而汪小菲外出只穿著一件T-Shirt和運動長褲，上衣皺巴巴被虧「像鹹菜」，其實衣服是名牌，一件近2萬元新台幣，要價不菲。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，汪小菲在三張犁派出所前進進出出，對著媒體鏡頭控訴要檢舉大小S濫用藥物，情緒極不穩定，過程中頻頻伸手調整鬆垮的褐色短T，模樣狼狽，遭網友嫌「穿的像塊抹布」，不過有人查出該上衣是法國精品大牌聖羅蘭（YSL），官網上一件單價18500元，對一般人來說是奢侈品。
網友表示，汪小菲中午在家直播時衣服還很平整，晚上到警局就變皺，懷疑是和人起肢體衝突所致，不過有人指出該件YSL上衣原本就是抓皺設計，也對汪小菲的脫序行徑搖頭，「好丟人啊，感覺像個怨男一樣」、「熙媛最丟人的就是有這種前夫」、「挺佩服他的，永遠不覺得丟人」、「聖羅蘭品牌方看了想報警！」
※【NOWnews 今日新聞
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