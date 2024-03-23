廁所衛生紙丟馬桶or垃圾桶！台日5款衛生紙實測PK　水電師傅驚呆

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影片中，水電爸爸依序分別把5款衛生紙平放進入乾淨水盆，浸泡15秒後攪拌，發現日本衛生紙要攪拌超過1分鐘才溶解，台灣4款衛生紙融解速度則是好市多舒潔與五月花捲筒式衛生紙，都不到30秒最快，當中最後的好市多自有品牌衛生紙，雖是台灣4款衛生紙中最慢溶解的，但時間不到50秒，也比日本衛生紙更優。
隨後，水電爸爸將5款衛生紙個別秤6公克，丟入為此次實測而裝設的「馬桶座」中，同樣等待15秒後再沖水，實測結果發現，好市多舒潔衛生紙目測「完全分解」，春風、五月花及好市多自有品牌則是大多數分解，但仍有小部分可見衛生紙型態。
水電爸爸表示，家中馬桶堵塞原因，通常是不當施工如亂倒剩餘混凝土等，加上使用年限長，而導致管路老舊萎縮，導致排泄物過不去而堵塞，因此不建議住舊大樓的人，把如廁後用過的衛生紙丟馬桶。
然而，上述實測結果讓水電爸爸相當驚訝，表示打破他本人舊有的觀念，直呼：「觀念要改了！」他表示，或許住舊大樓的人也可嘗試把如廁後的衛生紙丟馬桶，但得注意「用量大不敢保證」，還有馬桶舊或是看起來已經快塞住了，當然也不適合嘗試。
至於為何日本人多數把衛生紙丟馬桶，但台灣人多把衛生紙丟垃圾桶呢？水電爸爸推測，可能因為日本免治馬桶使用率非常高，如廁後先用水洗過，衛生紙只是擦乾，用量較少，因此管道壽命較長。
環境部先前推動「衛生紙丟馬桶」政策時曾說明，歐美、日本早行之多年，好處是可減少蚊蠅孳生、減少細菌或傳染病傳播及減少廁所異味，並表示衛生紙具有可分散性，纖維長度約為0.4公分以下，而人類糞便中平均纖維長度約為數公分之長，因此投入衛生紙於馬桶之中，不會造成馬桶阻塞。市售衛生紙外包裝標示皆有說明衛生紙可直接丟馬桶。
那麼面紙可以丟馬桶嗎？環境部說明，衛生紙與面紙最大的不同，就是面紙有添加「濕強劑」及「長纖維」，來加強紙力與柔軟度，並且添加濕強配方，使分子間構造強韌，讓面紙在擦汗、擦水時仍不易破爛，因此因面紙遇水較不易分解，不建議上廁所使用面紙，且如把面紙丟進馬桶，將容易造成阻塞。