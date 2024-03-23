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直擊SHINee KEY抵達高雄！300粉絲追著跑　無辜路人慘被推去撞門

▲SHINee成員KEY（金起範）受邀出席「高雄櫻花季」，23日下午抵達小港機場，湧入300多位粉絲接機。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SHINee成員KEY（金起範）受邀出席「高雄櫻花季」，23日下午抵達小港機場，湧入300多位粉絲接機。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／高雄報導

「高雄櫻花季」今（23）日迎來第二場，擔任倒數第二壓軸表演的SHINee成員KEY（金起範）下午2點半抵達小港機場，現場聚集300多位SHINee WORLD（粉絲名）接機，KEY看到許久不見的粉絲，親民揮手致意，因顧及現場路人動線和周邊安全，KEY從步入接機大廳不停留，一路快步上保母車，全程露臉僅1分26秒。

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▲SHINee成員KEY現身小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲KEY一現身見到許多粉絲，親民揮手致意。（圖／記者陳雅蘭攝）
KEY今相隔6年再來台，主辦單位派出4名保鑣、20名人力工讀生保護藝人，手牽手圍城護城河以防粉絲靠近，仍難敵粉絲的熱情，加上落地民眾以及路人，全場百人拿著手機追著KEY跑，甚至發生有人被推去撞門意外，場面險象環生。

除了接機歌迷，「高雄櫻花季」會場22日也聚集許多歌迷卡位排隊，有的鋪野餐墊、有的搭帳篷輪班休息，只為搶到搖滾區海景第一排。此外，SHINee近日傳出溫流、泰民出走，歌迷其實不在意成員去向，受訪表示：「他們開心就好，我們也不能怎麼樣。」

「高雄櫻花季」將於3月22日至24日在高雄夢時代正對面廣場登場，3天活動共超過30組台、日、韓藝人共襄盛舉，一般票皆剩少量票券，詳情資訊請至官方臉書查詢。

▲SHINee成員KEY現身小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼KEY抵達小港機場，超過300名歌迷接機。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲SHINee成員KEY現身小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲SHINee成員KEY現身小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲主辦單位出動4位保鑣、20名工讀生保護KEY。（圖／記者陳雅蘭攝）
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