直擊SHINee KEY抵達高雄！300粉絲追著跑 無辜路人慘被推去撞門
「高雄櫻花季」今（23）日迎來第二場，擔任倒數第二壓軸表演的SHINee成員KEY（金起範）下午2點半抵達小港機場，現場聚集300多位SHINee WORLD（粉絲名）接機，KEY看到許久不見的粉絲，親民揮手致意，因顧及現場路人動線和周邊安全，KEY從步入接機大廳不停留，一路快步上保母車，全程露臉僅1分26秒。
記者陳雅蘭／高雄報導
KEY今相隔6年再來台，主辦單位派出4名保鑣、20名人力工讀生保護藝人，手牽手圍城護城河以防粉絲靠近，仍難敵粉絲的熱情，加上落地民眾以及路人，全場百人拿著手機追著KEY跑，甚至發生有人被推去撞門意外，場面險象環生。
除了接機歌迷，「高雄櫻花季」會場22日也聚集許多歌迷卡位排隊，有的鋪野餐墊、有的搭帳篷輪班休息，只為搶到搖滾區海景第一排。此外，SHINee近日傳出溫流、泰民出走，歌迷其實不在意成員去向，受訪表示：「他們開心就好，我們也不能怎麼樣。」
「高雄櫻花季」將於3月22日至24日在高雄夢時代正對面廣場登場，3天活動共超過30組台、日、韓藝人共襄盛舉，一般票皆剩少量票券，詳情資訊請至官方臉書查詢。
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