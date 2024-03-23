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林襄不在意李多慧空降味全龍隊長：我讓出C位！不站前面也沒關係

▲張雅涵（左起）、李芷霖、林襄出席「高雄櫻花季」，對於李多慧加入味全龍、爆出雙隊長疑雲，皆表示不知情。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲張雅涵（左起）、李芷霖、林襄出席「高雄櫻花季」，對於李多慧加入味全龍、爆出雙隊長疑雲，皆表示不知情。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／高雄報導

李多慧22日正式官宣離開「樂天桃猿Rakuten Girls」加入「味全龍啦啦隊Dragon Beauties」成為小龍女，再度攜手林襄成為話題，卻同時爆出李多慧空降小龍女「隊長」跟小映當雙隊長疑雲，引發熱烈討論；今（23）日林襄跟李芷霖、張雅涵出席「高雄櫻花季」時表示，大家事前都不知情，但對於「雙隊長」的看法，林襄坦言不適任當隊長，甚至跟李芷霖多次讓出C位，對隊長一職絲毫不在意。

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▲李多慧告別樂天桃猿Rakuten Girls，證實將加入味全龍啦啦隊Dragon Beauties，與林襄攜手化身「最美小龍女」。（圖／味全龍提供）
▲李多慧告別樂天桃猿加入味全龍啦啦隊，與林襄攜手化身「最美小龍女」。（圖／味全龍提供）
林襄昨天公開體重只剩39.4公斤創下新低，但她健康沒有亮紅燈：「看我氣色就知道！」也笑說：「 我自己也嚇壞了，我也懷疑那個體重計有問題。」事實上她跟李芷霖有增重計畫，每天狂吃零食，肚子餓的話會一起去超商買白飯微波加海苔吃，否認得厭食症，食量非常好。

近期大家都很關心李多慧動向，對於前戰友一起加入味全龍，林襄表示：「當然是很開心啊，因為她可以把她那種熱情活力帶來這裡！」李芷霖說：「我們也可以學習一下韓式應援法。」本來就知道會有「雙隊長」嗎？林襄回應：「其實我們跟大家知道這消息，就是很新鮮的，大家知道的部分，也是我們知道的部分。請大家關注球團那邊的官宣，因為我們知道的跟你們一樣。」

林襄坦言不清楚「雙隊長」詳情，更表示無法勝任隊長一職，「其實我完全完全是一個不適合當隊長的角色，妳看我們公司出兩個副隊長（李芷霖-味全龍副隊長、張雅涵-樂天女孩副隊長），很厲害，因為我其實比較沒有領導的能力，所以隊長這職位我就是說『沒關係、沒關係』先不要投票給我喔～」

就連錄製節目《炸裂吧！女孩》，林襄也會拒絕當隊長；李芷霖一旁補充：「舞台也是，不要在前面沒關係喔！」林襄附和：「我們不用站到C位也沒關係！」李芷霖：「我們站後面就好！」至於身為味全龍啦啦隊副隊長的李芷霖，她很期待開季、練舞時跟李多慧搭檔，「希望趕快跟她合作」。

▲張雅涵（左起）、李芷霖、林襄出席「高雄櫻花季」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲張雅涵、李芷霖、林襄跟U:NUS在「高雄櫻花季」有合作表演。（圖／記者陳雅蘭攝）
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