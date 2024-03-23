林襄不在意李多慧空降味全龍隊長：我讓出C位！不站前面也沒關係

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近期大家都很關心李多慧動向，對於前戰友一起加入味全龍，林襄表示：「當然是很開心啊，因為她可以把她那種熱情活力帶來這裡！」李芷霖說：「我們也可以學習一下韓式應援法。」本來就知道會有「雙隊長」嗎？林襄回應：「其實我們跟大家知道這消息，就是很新鮮的，大家知道的部分，也是我們知道的部分。請大家關注球團那邊的官宣，因為我們知道的跟你們一樣。」
林襄坦言不清楚「雙隊長」詳情，更表示無法勝任隊長一職，「其實我完全完全是一個不適合當隊長的角色，妳看我們公司出兩個副隊長（李芷霖-味全龍副隊長、張雅涵-樂天女孩副隊長），很厲害，因為我其實比較沒有領導的能力，所以隊長這職位我就是說『沒關係、沒關係』先不要投票給我喔～」
就連錄製節目《炸裂吧！女孩》，林襄也會拒絕當隊長；李芷霖一旁補充：「舞台也是，不要在前面沒關係喔！」林襄附和：「我們不用站到C位也沒關係！」李芷霖：「我們站後面就好！」至於身為味全龍啦啦隊副隊長的李芷霖，她很期待開季、練舞時跟李多慧搭檔，「希望趕快跟她合作」。
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