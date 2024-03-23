直擊SJ東海銀赫左營上班路！300人「接高鐵」 2人卡電扶梯出不去
南韓天團Super Junior（SJ）一月底才來台舉辦粉絲派對，子團SJ-D&E成員東海、銀赫當時就預告會「盡快來台」，如今確定出席24日的「高雄櫻花季」擔任壓軸表演嘉賓，2人今（23）日早上抵台後直奔台北舉辦簽售會，下午5點半從南港搭高鐵直奔高雄，這也是東海、銀赫在台「一起」以高鐵通勤，吸引許多E.L.F.（粉絲名）「送高鐵」、「接高鐵」，這也是繼河正宇、李善均後，再於高鐵引發追星潮的韓國藝人。
記者陳雅蘭／高雄報導
事實上，銀赫曾搭過高鐵，東海則是初體驗；今天2人先在台北舉辦簽售會，再趕去高雄為「高雄櫻花季」演出作準備，他們選擇搭高鐵南下，約50名歌迷駐守南港高鐵站「送高鐵」；依據某些因素，東海、銀赫前往高雄的路程「全程沒保鑣」，導致左營站引發暴動。
銀赫跟東海一抵達左營站，就被超過300名歌迷「接高鐵」，因為沒保鑣的關係，2人數次卡在電扶梯、驗票閘門無法通行，一路過關斬將才順利搭上保母車；雖然數度引發暴動、路人以及歌迷太過貼近2人，但東海仍親切揮手跟粉絲致意。
東海、銀赫將登上24日的「高雄櫻花季」舞台表演，不少粉絲早在前幾天到場外卡位，今排隊動線還出現「大石頭占位」畫面，地毯鋪墊上還留下姓名電話，禁止晚到的歌迷「插隊」，為了排到海景第一排無所不用其極，場面可愛逗趣。
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