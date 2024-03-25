不只一蘭、鬼金棒漲價！屯京拉麵一年漲兩次「一碗360元」最驚人

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台灣一蘭拉麵，自4月1日起，一蘭拉麵天然豚骨拉麵每碗「298元→310元」，漲後拉麵售價正式飆破三百元。只專注在「天然豚骨拉麵」的一蘭，100%使用豚骨熬製而成的湯頭，搭配嚴選優質小麥粉每日製作的「麵條」，及以辣椒為基底、配上30多種配料與辛香料的「赤紅秘製醬汁」，菜單品項相當簡單卻吃不膩，相當受到熱愛日本的台灣民眾喜愛，於2017年正式來台。
事實上，因一蘭台灣在近兩年內進行了三次基本薪資調整，再度因應全球缺工危機與今後物價持續高漲，宣布無論新舊員工，從現場計時人員、正職到店舖儲備幹部皆有調薪；也因人事成本增加，一併調整拉麵售價漲幅4%。
鬼金棒：每次調漲都獲粉絲力挺「吃爆」
台北中山區超人氣冠軍拉麵排隊名店「鬼金棒」，是來自日本東京又辣又麻的重口味濃郁系味噌拉麵，連續多年獲得全台拉麵金賞冠軍，還曾因客人挑戰店內「鬼增量」辣度拉麵，身體不適叫救護車送醫而停售成絕響。
鬼金棒2023年7月便宣告，一塊肉的「基本款拉麵」將從260元漲至270元、兩塊肉的「特製款拉麵」則自330元漲成350元、單點兩塊的「肉增量」則從80元調漲為100元；年底又再宣布，將自2024年1月1日起，拉麵、沾麵品項「全面漲10元」。
不過每次宣布漲價都能馬上獲得鐵粉力挺的鬼金棒，除了受饕客讚賞「漲了還是會想吃」，也有鐵粉打趣希望漲價可以讓排隊人少去一些、以後更快吃到。事實上，鬼金棒自2015年引進入台後，就以230元拉麵價格維持了8年，也難怪曾有粉絲在聽聞漲價消息時，直呼「早就該漲了」。
📌屯京拉麵：最快年漲兩次！超值東京豚骨拉麵12年內「260元→360元」
拉麵最快突破300元大關的屯京拉麵，早在2022年底就漲到325元，去年更一年漲兩次到現今的360元，12年內漲價「260元→360元」。源自日本東京池袋的屯京拉麵，於2011年進軍台灣，當時一碗拉麵260元，仍成功掀起排隊熱潮，在台開出多家分店。
不過近年由於各式原物料上漲飛快，屯京拉麵也多次調整菜單價格，2022年12月底，「超值東京豚骨拉麵」，便已從295漲到325元，正式突破300元大關；時間不到一年，2023年更是一次多項產品都變貴，招牌拉麵一口氣再漲到360元，而「超值豪華味噌拉麵」更從400元漲到455元，部分小菜也有調升10～20元。
連屯京拉麵登台後就固定造訪的熟客，都忍不住表示「見證通膨」，細數自己從「260元、280元、295元、吃到325元」，漲速有夠驚人。